Ross Antony rollt den Vorabend in SAT.1 neu auf: "Rolling – Das Quiz mit der Münze" startet am 10. Mai 2021 um 18:00 Uhr

Ross Antony in "Rolling – Das Quiz mit der Münze"

Wer rollt sich bei Ross Antony reich? Gerade steckte er noch unter der Flamingo-Maske bei "The Masked Singer" – ab Montag, 10. Mai 2021, moderiert Entertainer Ross Antony am SAT.1-Vorabend: In der neuen Quiz-Show "Rolling – Das Quiz mit der Münze" spielen seine Kandidat:innen um den Jackpot und balancieren dabei stets zwischen Glück und Quiz.

Ross Antony: "Ich liebe Quiz-Shows! Ich kenne ‚Rolling‘ schon aus England und bin ein Riesenfan der Sendung. Das Quiz ist unglaublich spannend – wenn die Münze rollt, halten alle die Luft an, denn da kann sich das ganze Spiel auf einen Schlag ändern. Auf die Zuschauer wartet eine Show, die mit viel Nerven-Kitzel verbunden ist – und den liebe ich ja auch bekanntermaßen!"

So funktioniert "Rolling – Das Quiz mit der Münze"

Drei Teams, bestehend aus einem/einer Kandidat:in und einem Promi, treten gegeneinander an. In 15 Runden versuchen die Paare, eine Münze in einen der zehn Slots der "Rolling-Maschine" zu rollen und damit Geldsummen in unterschiedlichen Höhen zu erspielen. Wer die anschließende Frage richtig beantwortet, dessen errollter Betrag wandert in den eigenen Jackpot. In jeder Runde ist es möglich, den Betrag zu erhöhen oder alles zu verlieren.

Nur das Team mit der höchsten Summe auf dem Konto hat im großen Quiz-Finale die Chance, mit einem letzten Münzwurf alles zu gewinnen – oder die Kandidat:innen müssen mit leeren Händen nach Hause gehen.

"Rolling – Das Quiz mit der Münze" wird produziert von UFA Show & Factual GmbH und basiert auf dem Konzept der britischen Show "Rolling In It", die von Over the Top Productions entwickelt wurde. Die Aufzeichnungen beginnen am Freitag, 16. April 2021, in den MMC Studios in Köln.

"Rolling – Das Quiz mit der Münze" ab 10. Mai 2021, immer montags bis freitags um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.