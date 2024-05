Von 7. bis 13. Mai lief für die Bewohner:innen ein Spielemarathon - zu gewinnen waren 7.000 Euro oder eine geheimnisvolle Box. Mateo wählte als Sieger Zweitere und ist nun überglücklich über sein Finalticket. Doch nicht alle Bewohner:innen freuen sich mit ihm.

+++ Update, 15. Mai 2024

Das goldene Finalticket und seine Auswirkungen

Nachdem Mateo den Spielemarathon gewonnen hat, stellt Big Brother den 46-Jährigen vor die Wahl: 7.000 Euro oder die Box mit unbekanntem Inhalt? Nach 24 Stunden Bedenkzeit entscheidet er sich für die Box. Es ist das Goldene Finalticket! Mateo ist überglücklich und präsentiert voller Stolz seinen neuen goldenen Button. "Ob es das schon mal gab, dass noch nie jemand nominiert wurde?", fragt sich der Wuppertaler.

Das ich das geschafft habe: Ich war der erste Bewohner im Container und bin jetzt der erste Finalist. Mateo

Nicos, Marcus und Benedikt können seine Entscheidung allerdings nicht nachvollziehen und sind sich einig: Sie hätten das Geld genommen. "Was will ich mit dem Finalticket, wenn ich das Feedback nicht weiß. Dann nehme ich mich aus dem Spiel raus. Ich bleibe doch jetzt viel lieber noch dabei und kann mitfiebern – bleibe ich drin oder nicht", so Marcus. Nicos fragt sich, wie sich das auf die künftigen Nominierungen auswirken kann. "Er wird sich eh immer zwischen uns Dreien entscheiden", vermutet Benedikt.

Mateo gewinnt als Sieger des Spielemarathons ein Goldenes Finalticket. © Seven.One

+++ Update, 13. Mai 2024 +++

Spiel 7 - Das Finale im großen Spielemarathon

Marcus und Mateo treten im Finale "Kopfkegeln" gegeneinander an. Die beiden müssen sich jeweils eine Strumpfhose über den Kopf ziehen, in deren Spitzen Tennisbälle baumeln. In gebückter Haltung müssen sie nun durch Pendelbewegungen 15 in einer Reihe mit einem Abstand von einer Fußlänge stehende Flaschen umwerfen. Der Bewohner, der als erstes alle seine Flaschen umgeworfen hat, gewinnt den großen "Big Brother"-Spielemarathon".

Die Finalisten liefern sich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende steht fest: Mateo holt sich den Sieg.

Big Brothers Angebot: 7.000 Euro oder geheime Box?

Den Gewinner des Finales erwartet ein Scheck von 7.000 Euro. Es gibt jedoch noch eine andere Preisoption, die den Bewohner:innen bisher nicht bekannt war: Eine Überraschungsbox. Mateo muss sich zwischen dem Geld und der Box entscheiden, dessen Inhalt er jedoch nicht kennt. Darin befindet sich ein goldenes Finalticket.

Für seine Entscheidung hat er nun 24 Stunden Zeit: 7.000 Euro oder die Box?

+++ Update, 12. Mai 2024 +++

Spiel 6 - Stein um Stein: Welcher Turm fällt als erstes?

Jede:r Bewohner:in hat seinen eigenen XXL-Jenga Turm. Gespielt wird abwechselnd, jeweils ein Zug. Es wird so lange gespielt, bis ein Turm fällt. Marcus gewinnt die erste Runde. Mateo und Christian treten in einer weiteren Runde mit Schätzfragen im Duell gegeneinander an. Am Ende verliert Christian das Spiel und scheidet aus.

+++ Update, 11. Mai 2024 +++

Spiel 5: Wer kann am schnellsten Muttern auf Gewindestangen schrauben?

Es werden zwei Duelle nacheinander gespielt, jede:r Bewohner:in muss drei Muttern auf Gewindestangen aufschrauben. Die Verlierer duellieren sich erneut und kämpfen um den Verbleib in dem Marathon und den Eintritt in das Halbfinale. Der oder die Bewohner:in, der oder die zwei Runden verliert, scheidet aus den Marathon und den kommenden Spielen aus. Dieses Mal trifft es Bertha.

+++ Update 10. Mai 2024 +++

Spiel 4: Wer kann am besten Flaschen flippen?

In Spiel Nummer 4 müssen die Bewohner:innen Flaschen flippen - 4 Runden lang, jeweils eine Flasche und das mit jeweils nur 15 Versuchen. Wer die wenigsten Versuche benötigt, gewinnt die Runde und kommt weiter. Am Ende scheidet Frauke aus.

+++ Update 9. Mai 2024 +++

Spiel 3: Wer kann die meisten Kekse essen?

Bei Spiel Nummer 3 "Keks-Kopf" mussten die Bewohner:innen versuchen, Kekse von der Stirn in den Mund zu bekommen. Dabei war es nicht erlaubt, die Hände oder andere Hilfsmittel zu nutzen. Ausgeschieden ist in diesem Spiel: Maja.

+++ Update, 8. Mai 2024 +++

Spiel 2: Wer kommt am schnellsten mit dem Gesicht durch die Schicht?

Bei Spiel Nummer 2 ging es darum, mit dem Gesicht schnellstmöglich durch zwei Ringe zu kommen, die mit einer Schicht Folie bedeckt waren. Ausgeschieden sind in diesem Spiel: Benedikt und Nicos.

+++ Update, 7. Mai 2024 +++

Spiel 1: Wer konnte am längsten den "Tischtennis hochhalten"?

Am 7. Mai 2024 begann für die Bewohner:innen der Spielemarathon: Sie mussten im ersten Spiel schaffen, einen Tischtennisball so lange wie möglich mit einem normalen Tischtennisschläger hochzuhalten. Die beiden Bewohner:innen, deren Ball als erstes auf den Boden fiel, haben verloren und sind für die kommenden Spiele ausgeschieden. Es waren: Simon und Luanna.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Big Brother"2024: Start des Spielemarathons

Seit 7. Mai 2024 gibt es für die Bewohner:innen eine Überraschung. Zusätzlich zur "Aufgabe der Woche" müssen sie nun jeden Tag ein Spiel absolvieren. Dabei kommen täglich nur die Bewohner:innen weiter, die auch erfolgreich waren. Der oder die Bewohner:in, der oder die am Ende dieses Spielemarathons noch dabei ist, kann 7.000 Euro gewinnen.

Täglich die Chance auf 1.000 Euro Gewinn: So kannst du mitmachen

Auch du als Zuschauer:in kannst gewinnen: Stimme vom 7. bis 13. Mai täglich zwischen 17 und 19 Uhr in der Joyn App ab, welche Bewohner:innen aus deiner Sicht am Abend siegreich sein werden. Jede:r Teilnehmer:in mit der richtigen Antwort hat täglich die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 1.000 Euro.

Teilnahme aus Deutschland: So geht's

In Deutschland kannst du dir die Joyn App hier runterladen.

Anschließend müsstest du dich bitte einmal kostenlos registrieren und dann kannst du pro Votingrunde einmalig kostenlos abstimmen.