"Big Brother" 2024: Süße Überraschung für Maja! Christian backt einen Kuchen mit Herz

An Tag 81 verlängert Big Brother die Bestrafung für die Regelverstöße und Christian bereitet seiner Maja indes eine süße Überraschung.

Zuckerbrot und Peitsche an Tag 81

Die Freude der Bewohner:innen über das "Big Brother"-Weihnachtsfest ist dank der fiesen Geschenke aus dem Adventskalender bislang verhalten. "Keiner hat Bock", stellt Marcus fest. Eine Verlängerung der unfreiwilligen Raucherpause als Strafe aufgrund erneuter Regelverstöße sorgt zudem für lange Gesichter.

Vor allem bei den beiden Nominierten liegen die Nerven blank: "Es werden immer die Raucher bestraft", motzt Benedikt und Bertha hadert mit der Tatsache, dass sie nun ausbaden muss, was andere verbrochen haben: "Number One Mikro-Vergesser", wirft sie Frauke und Christian vor. Im Badezimmer beklagt sich Bertha bei Benedikt und Maja: "Regelverstöße kann ich generell nicht viele auf meine Kappe nehmen und trotzdem sind wir jetzt die, die am meisten darunter leiden. Das ist schon kacke."

Frauke, Maja und Bertha sind verärgert über die Verlängerung des Rauchverbots. © Seven.One

Christian backt Maja einen Kuchen

Mehr Grund zur Freude bietet da Christians Einsatz am Backofen - vor allem für Maja: Nach dem zurückliegenden Streit der beiden, backt der "Container Claus" seiner Container-Liebsten einen Kuchen und verziert diesen mit einem Herz und den Buchstaben M+C. Als Benedikt das Backwerk im Ofen begutachtet, weist Christian ihn an: "Das ist geheim, Brudi." Aber Achtung: Spoiler-Alarm! Bei der gemeinsamen Küchenarbeit mit Maja entdeckt auch die aufmerksame Bertha den Kuchen im Ofen: "M und C?"

Maja ist angemessen gerührt: "Ich habe den nicht gemacht! Ich wusste das gar nicht. Steht das da wirklich?" Bertha gibt zwar zu bedenken: "Ich hoffe, das 'M' steht auch wirklich für dich, und nicht für Marcus oder Mateo", aber einer Aussprache des Container-Pärchens steht danach nichts mehr im Weg: "Ich habe einfach viel zu viel Angst davor, verletzt zu werden. Du hast in meinem Herzen das gefüllt, was gefehlt hat", öffnet sich Christian seiner Maja.

Christian schreibt auf seinen Kuchen die Initialen von ihm und Maja. © Seven.One

