Gebäck - Das große Backen

Technische Prüfung: Arlettes von Paul Hollywood

Die Rolle auswickeln, die Enden begradigen und in 9 je 1 cm dicke Scheiben schneiden. Arbeitsfläche mit Puderzucker bestäuben. Die Teigscheiben in Kreisen von 16 cm Durchschnitt dünn ausrollen, dabei den Teigling drehen, damit er seine schöne runde Form behält. Mit einer Palette wenden, so dass sie am Ende beidseitig mit Puderzucker ummantelt sind. Jeweils eine Silikonmatte auf die Rückseite der zwei Backbleche legen, je 3 Teiglinge darauf setzen und die auf der 2. und 4. Schiene backen. Nach ca. 7 min die Arlettes wenden, die Positionen der Bleche tauschen und noch einmal für ca. 7 min backen, bis die Gebäcke goldbraun sind. Die Gebäcke 1-2 min auskühlen lassen, da sie sehr leicht brechen. Auf ein Kuchengitter setzen und mit den restlichen drei Teiglingen auf dieselbe Weise verfahren.