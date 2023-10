Erikas "Schmetterlings-Turm": Festtagstorte mit viel Frucht und Goldmelisse

Erika schichtet in der in ihrem "Schmetterlings-Turm" Schweizer Bretzeli, Zwetschgen-Kompott und Quark-Creme. In der Mitte verarbeitet sie Schoko-Brombeer-Böden und Goldmelissen-Creme.