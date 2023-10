Sandra_S11 - Das große Backen

Nervtötende Langeweile: Das Komplott aus der Backstube

Not macht erfinderisch – Langeweile auch. Während die Croissant-Variationen im Backofen sind, reifen in den Köpfen der Hobby-Bäcker:innen die Schnaps-Ideen. Hat da jemand bei "Das große Backen" 2023 heimlich am Eierlikör geschnüffelt?