"Schlunzig im Mund": Ein zweifelhaftes Kompliment bei der Verkostung

Bei der ersten Verkostung in der elften Staffel von "Das große Backen" 2023 bekommen die Hobby-Bäcker:innen gleich so richtig ihr Fett weg. Während einige Backwerke in den Himmel gelobt werden, fällt bei anderen die Kritik weit weniger positiv aus ...