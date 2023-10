Raheems "Traum von einem Apfel": Würziger Apfel-Gugelhupf

Raheem hat den Dreh raus! Bei der Apfelkuchen-Aufgabe in der fünften Folge entscheidet er sich für einen Gugelhupf und gibt dem klassischen Apfelkuchen so einen ganz neuen Anstrich. Der würzige Kuchen passt mit den karamellisierten Äpfeln und den Walnüssen perfekt in den Herbst und den Winter.