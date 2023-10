Kleines Gebäck - Das große Backen

Ninas "Layover": Nougat-Erdnuss-Riegel

Den Mürbteig an der längeren Kante mittig halbieren, sodass zwei Böden mit den ungefähren Maßen 25x16,5 cm entstehen. Nun die Hälfte der Nougat Masse auf den ersten Boden auf tragen. Darüber die Toffee Schicht und anschließend die Erdnüsse verteilen. Den zweiten Boden mit der restliche n Nougat Masse bestreichen und mit dieser Seite auf die Erdnüsse setzen. Im Kühlschrank ca. 5 Minuten durchkühlen lassen und dann herausnehmen. Nun acht Riegel in den Maßen 10x4 cm aus schneiden und wieder in den Kühlschrank geben. Die Vollmilchkuvertüre über einem Wasserbad erhitzen und temperieren. Die gekühlten Riegel in der Schokolade baden und im Kühlschrank aushärten lassen. Die Zartbitterschokolade über einem Wasserbad schmelzen und im Zickzack Muster über die gekühlten Riegel gießen. Mit Fleur de Sel verzieren und erneut kühlen.