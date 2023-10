Kuchen - Das große Backen

Technische Prüfung: Paris Brest von Betty Schliephake-Burchardt

Dieses aufwendige Gebäck ist ein echter Klassiker! Der Brandteig hat es in sich, es gilt die wichtigste Regel zu befolgen: Den Ofen während dem Backvorgang keinesfalls öffnen! Dieses köstliche Rezept hat Bettina Schliephake-Buchardt für die technische Prüfung in der sechsten Folge bereitgestellt. Die Brandteig-Kränze sind für einen kleinen Kick mit einer Sahnelikör-Creme gefüllt, die Haselnuss-Praliné gibt eine schokoladig-nussige Note. Damit passt der Kranz geschmacklich perfekt in die kalte Jahreszeit.