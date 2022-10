Anzeige

Wenn sich Mehl und Zucker im Vorratsschrank stapeln und die Arbeitsfläche in der Küche glänzt, dann bist du bestens auf die 10. Staffel von "Das große Backen" vorbereitet. Wie du den Start und alle weiteren Folgen im TV oder im Livestream verfolgen kannst und wann die Backshow wiederholt wird, erfährst du hier.

Stream und Wiederholung von Folge 5

Folge 5 von "Das große Backen" 2022 wurde bereits im TV ausgestrahlt. Ab jetzt kannst du dir die ganze Sendung als Wiederholung in der Mediathek ansehen. Alternativ wird Deutschlands größte Backshow auch auf sixx erneut gezeigt:

TV-Ausstrahlung: Wo wird "Das große Backen" 2022 übertragen?

Damit du keine neuen Rezepte von Deutschlands größter Backshow verpasst, musst du dir sonntags zu Hause ab 17:20 Uhr den Fernseher reservieren. Ab 4. September laufen acht Wochen lang jeden Sonntagnachmittag neue Folgen der großartigen Jubiläumsstaffel.

So verfolgst du "Das große Backen" im Livestream

Solltest du zu dieser Uhrzeit keinen freien Platz auf dem Sofa haben, kannst du dir die Backshow auch gemütlich von deinem Handy aus im Livestream auf video.sat1.de ansehen. Gleichzeitig gibt es auch einen Livestream auf Joyn.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Backen" 2022

"Das große Backen" passt sonntags einfach nicht in deinen Terminkalender? Kein Problem, dann schaue dir alle ganzen Folgen nachträglich als Wiederholung auf der Videosite an. Alternativ erfährst du in der nachfolgenden Übersicht, wann die Episoden auf dem Sender sixx wiederholt werden.

Folge 1

10.09.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

17.09.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 2

17.09.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

24.09.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 3

24.09.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

01.10.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 4

01.10.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

08.10.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 5

08.10.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

15.10.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 6

15.10.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

22.10.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 7

22.10.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

29.10.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

Folge 8 - Finale

29.10.2022 um 20:15 Uhr auf sixx

05.11.2022 um circa 11:30 Uhr auf sixx

"Das große Backen" 2022: Alle wichtigen Informationen zur 10. Staffel

SAT.1 ist wieder auf der Suche nach "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in". Dafür treten zehn Kandidat:innen im kulinarischen Wettkampf gegeneinander an. Sie müssen ihnen unbekannte Rezepte backen, mehrstöckige Torten dekorieren und ihre vielfältigen Backkünste unter Beweis stellen.

Verkostet und bewertet werden die Gebäcke von Jurorin Betty Schliephake-Burchardt und Juror Christian Hümbs. Sie vergeben Punkte für die Leistungen der Teilnehmer:innen und küren so am Ende der Show den Gewinner oder die Gewinnerin.

Tipps und Tricks für Zwischendurch erhalten die Hobbybäcker:innen von Moderatorin Enie van de Meiklokjes, die bereits zum zehnten Mal ins große SAT.1-Backzelt auf dem Gelände von Schloss Stülpe in Brandenburg einlädt.

Einen Überblick zu den Jubiläumsspecials der 10. Staffel findest du hier.