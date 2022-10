"Das große Backen" 2022: Wer ist raus? Kandidatin Stefanie muss in Woche 5 gehen

Die Teilnahme bei "Das große Backen" kann alles verändern. Das beweisen die Gäst:innen in Folge 5, die eine besonders herausfordernde Aufgabe mitbringen. Hobbybäckerin Stefanie kommt dabei ordentlich ins Schwitzen und verpasst am Ende den Anschluss an die nächste Runde.

Anzeige

Nur noch sechs Arbeitsplätze im Backzelt sind besetzt, sechs Hobbybäcker:innen kämpfen in Woche 5 um den Sieg in der Jubiläumsstaffel 10. Eine Kandidatin hat Schwierigkeiten, mit den immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben zurechtzukommen.

Der Apfel im Apfel

Rustikal startet die erste Aufgabe, die sich voll und ganz um das beliebteste Obst der Deutschen dreht: den Apfel. Egal ob Kuchen, Torten, Tarte oder Muffin - Hauptsache, eine heimische Apfelsorte steht im Mittelpunkt der Backkreationen. Stefanie hat sich dafür ein Rezept ausgesucht, in dem nicht nur Apfel drin ist, sondern bei dem die Törtchen am Ende auch optisch einem Apfel entsprechen.

Aus einer dünnen Schokohülle gießt sie kleine Äpfel und füllt diese mit Apfelgelee und Bratapfel-Sahne. Leuchtende Augen bekommt Juror Christian bei der Verkostung, denn er liebt kleine, feine Patisserie-Kunst. Geschmacklich hätte für Betty noch mehr Apfel im Fokus stehen dürfen.

Der Teufel steckt im Detail

Die Aufgabenstellung für die technische Prüfung haben zwei bekannte Gesichter mitgebracht: Hannes, Sieger der 9. Staffel, und Bianca, Zweitplatzierte in Staffel 5, möchten von den Kandidat:innen einen "Deco Roll Cake" mit Jubiläums-Muster gebacken bekommen.

Anzeige

Anzeige

Keine leichte Aufgabe, denn das Basis-Rezept einer Biskuitrolle wurde von den Gastjuror:innen detailreich ausgearbeitet. Obwohl die Hobbybäckerin aus Bocholt souverän alle Schritte abarbeitet, gibt es am Ende Kritik bei der Verkostung: Dem Biskuitteig fehlt die feine Porung, die Schokotrüffel-Schicht ist unregelmäßig und die Gelatine nicht vollständig in der Creme aufgelöst.

Mit Details will sie Punkte absahnen

Die dritte Aufgabe dreht sich wie immer um vielseitige Motivtorten. Passend zum Thema "Miniatur-Backzelt" stapelt Stefanie Red-Velvet-Cake mit Frischkäse-Frosting und Himbeer-Minz-Sauce übereinander und versucht so, ihren Kühlschank von "Das große Backen" nachzubauen. "Je höher die Torte, desto schwieriger das Eindecken mit Fondant", verrät die 41-Jährige und versucht, unschöne Falten in ihrer Tortendekoration zu glätten.

Doch dieser Plan geht nicht auf. Als Schadensbegrenzung modelliert sie sich selbst als Figur und platziert diese an der misslungenen Stelle des Kühlschranks.

Stefanie scheidet in Folge 5 aus

Bei der finalen Bewertung bleibt dieser Fehler natürlich nicht unendeckt. Punktabzug gibt es auch für die fehlende Raffinesse im Geschmacksbild, denn das Minz-Aroma geht völlig unter. Mit 40 Punkten muss Stefanie in Folge 5 die SAT.1-Backstube verlassen.