Motivtorte 1001 Nacht

Diese Torte entführt dich direkt in die Geschichten aus 1001 Nacht. Dörte hat die berühmten Geschichten aus 1001 Nacht in dieser Torte zum Leben erweckt. Das bunte Potpurri aus verschiedenen Motiven wird auch in den orientalischen Geschmäckern der Torte wieder aufgefangen. Diese Torte ist nicht nur ein Gedicht, sondern 1001 Geschichten!