In der 10. Staffel von "Das große Backen" gibt es in diesem Jahr eine überraschende Änderung in der Jury – denn Jurorin Betty Schliephake-Burchardt fällt in den ersten Folgen aus.

Ab dem 4. September heißt es wieder: "Auf die Plätze, fertig, backt". Dann startet die 10. Staffel "Das große Backen" um 17:20 in SAT.1. Beurteilt werden die süßen Kreationen wie gewohnt von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt, und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres.

Zum Jubiläum ändert sich allerdings etwas an der Juror:innen-Front: Erstmals werden Gastjuror:innen die Kandidatinnen und Kandidaten vor spezielle Herausforderungen stellen. Doch das ist noch nicht alles: In Folge 1 und 2 fällt Jurorin Betty aus.

Moderatorin Enie springt ein für Betty

In einer Videobotschaft erklärt Betty den Hobbybäcker:innen: "Den Start der Jubiläumsstaffel habe ich mir anders vorgestellt, ich habe Corona und darf nicht bei euch sein. Aber ich drücke euch von hier aus die Daumen für die ersten Aufgaben."

Doch das heißt nicht, dass die Kandidat:innen nur Christian Hümbs mit ihren Kreationen überzeugen müssen. In Folge 1 und 2 übernimmt Moderatorin Enie van de Meiklokjes den Juroren-Job an der Seite des mehrfachen Patissiers des Jahres. Und Betty warnt die Bäcker:innen: "Auch sie kann streng sein".

Enie freut sich auf ihre Aufgabe: "Schade, dass Betty nicht dabei sein darf, aber jetzt darf ich auch endlich mal die Torten verkosten."

Enie kennt sich mit Kuchen und Torten aus

Als Moderatorin ist Enie bereits ein wichtiger Bestandteil der Show. Als unabhängige Beobachterin entführt sie sonst die Zuschauer:innen an die Arbeitsplätze der Kandidat:innen, um einen Blick auf die Back-Kunstwerke zu werfen. Denn auch Enie kennt sich mit dem Backen aus. Seit 2012 zaubert sie in ihrer eigenen Back-Sendung "Sweet & Easy – Enie backt" regelmäßig auf sixx neue Leckereien.

