Anzeige

"Auf die Plätzchen, fertig, backt!" Die Startglocke im SAT.1-Backzelt hat bereits geläutet, der kulinarische Wettkampf um den goldenen Cupcake ist in vollem Gange. Am Ende jeder Folge muss eines der Backtalente die Show verlassen. Wie viele Punkte die Kandidat:innen in jeder Folge ergattern konnten und wer sich über die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche" freuen darf, erfährst du in diesem Artikel.

Wer sind die Kandidat:innen bei "Das große Backen" 2022?

Zehn Teilnehmer:innen aus ganz Deutschland duellieren sich bei "Das große Backen" mit ihren perfektionierten Lieblingsrezepten. Dabei haben sie nur ein Ziel: "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in" zu werden. Doch wer hat das größte Backtalent und behält die Nerven bei der liebevollen Kuchengestaltung? Hier erfährst du, welche Kandidat:innen an der Backshow teilnehmen.

Anja (37 Jahre alt, aus Ruppichteroth, Hausfrau und Minijobberin)

Anje (43 Jahre alt, aus Lindholz, Kosmetikerin)

Caterina (28 Jahre alt, aus Geislingen an der Steige, Kundenmanagerin)

Christa (28 Jahre alt, aus Immenstadt, Disponentin)

Christian (47 Jahre alt, aus Werneck, Vollstreckungsbeamter im Außendienst)

Dörte (61 Jahre alt, aus Blankenfelde-Mahlow, Betriebsleiterin)

Nina (49 Jahre alt, aus Mülheim, Flugbegleiterin)

Raheem (31 Jahre alt, aus Hannover, Jura-Absolvent und Hobbybäcker)

Raiko (44 Jahre alt, aus Waldfeucht, Sporttrainer und Schwimmlehrer)

Stefanie (42 Jahre alt, aus Bocholt, Bankkauffrau)

"Das große Backen" 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei?

In jeder Folge stellen sich die Kandidat:innen drei Aufgaben, die nach Ablauf der Zeit von der Jury verkostet werden. Konditormeisterin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Chef-Patissier Christian Hümbs vergeben anschließend jeweils bis zu zehn Punkte für Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad. Wer am Ende der Show die wenigsten Punkten sammeln konnte, scheidet aus und muss "Das große Backen" verlassen. Weitere Infos zu den Exits der Show findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Wer ist raus? Diese Backtalente mussten bereits gehen:

Wer ist noch dabei bei "Das große Backen" 2022?

Caterina

Christa

Christian

Dörte

Nina

Raheem

Raiko

Stefanie

Die Punkte der Kandidat:innen

Wie viele Punkte die Backtalente für ihre kulinarischen Kunstwerke erhalten haben, siehst du hier in der Tabelle:

SAT.1

Wer gewinnt die rote Schürze bei "Das große Backen" 2022?

Natürlich gibt es auch in der Jubiläums-Staffel die rote Schürze für die beste Leistung der Woche. Sie ist eine Art Wanderpokal, der am Ende jeder Folge für die stärkste Bäckerin oder den stärksten Bäcker weitergegeben wird. Hier erfährst du, wer die rote Schürze ergattern konnte.

Anzeige