Das große Backen: Das sind alle Gewinner und Gewinnerinnen im Überblick

Seit 2013 hoffen die besten Hobbybäcker:innen Deutschlands darauf, die leckersten Köstlichkeiten für die Juror:innen zu backen und dem Goldenen Cupcake ein Stückchen näher zu kommen. Doch wer waren in den vergangenen Jahren eigentlich die Gewinner:innen von "Das große Backen"? Hier gibt es alle Gewinner:innen im Überblick.

"Das große Backen": Alle Gewinner:innen im Überblick

Bereits neun talentierte Gewinner:innen durften den goldenen Cupcake als Siegestrophäe mit nach Hause nehmen. Hier findest du die Infos zu allen Kandidat:innen, die das jeweilige Finale für sich entscheiden konnten.

Raheem Haidar ist der Gewinner der Jubiläumsstaffel 10

Christa, Caterina und Raheem hatten alle nur ein Ziel: den Titel "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in" und den goldenen Cupcake mit nach Hause nehmen. Dafür gaben sie noch einmal alles und kreierten feine Patisserie-Kunst und extravagante Torten. Nach der technischen Prüfung musste sich als Erste Kandidatin Caterina geschlagen geben, die finale Geburtstagstorte durften somit Christa und Raheem backen.

Innerhalb von fünf Stunden zauberten sie aus Mehl, Zucker, Eier, Fondant und vor allem viel Fingerspitzengefühl jeweils eine 3-stöckige Torte zum Jubiläum der Backshow. Mit 17 finalen Punkten hatte Raheem bei der letzten Verkostung die Nase vorne und geht als Gewinner der 10. Staffel aus dem Rennen.

Hannes Güther ist der Gewinner der 9. Staffel

Im Finale kämpften drei Kandidat:innen um den Sieg und den Titel "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in". Ramona, Hannes und Julia stellten sich den letzten Herausforderungen der Jury. Nach einem weihnachten Klassiker aus aller Welt und der technischen Prüfung rutsche Kandidatin Ramona auf den dritten Platz und musste das Backzelt verlassen. Der "Diorama Christmas Cake" rundete die Challenges der Weltreise in der 9. Staffel ab. Hannes und Julia kreierten beide detailverliebte Torten und präsentierten diese der Jury. Mit dem knappsten Ergebnis in der Geschichte von "Das große Backen" holt sich der 24-jährige Hannes den Sieg.

Gewinnerin von Staffel 8: Laura holt den Sieg 2020

Im Finale musste Jennifer als Erste die Segel streichen. Nach der ersten Aufgabe und der technischen Prüfung bildete sie das Schlusslicht und wurde von ihren Konkurrentinnen Barbara, Laura und Sara überholt. Mit der letzten Herausforderung, die entscheidend für die Wahl der Jury war, konnte Laura die beeindruckendste Torte abliefern und wurde so zur neuen Siegerin von "Das große Backen" gekürt.

Tamara "Tammy" ist die Gewinnerin von Staffel 7

Die Sozialarbeiterin Tammy aus Nordrhein-Westfalen stand gemeinsam mit ihren Rivalinnen Evelin und Thuy, auch Cane genannt, im "Das große Backen"-Finale 2019 und konnte sich am Ende den Sieg sichern. Neben dem Backen verbringt sie ihre Zeit gern mit Kampfsport, ihrer Familie, ihrem Hund oder beim Restaurieren von Möbeln.

Susanne triumphiert in Staffel 6

Susanne trat in Folge 8 von 2018 zuletzt gegen ihre Konkurrent:innen Benjamin und Janet an. Am Ende von Staffel 6 konnte sie jedoch mit ihren Köstlichkeiten die Jury überzeugen und verdient den Sieg einheimsen. Die Bayerin backt schon, seitdem sie denken kann. Gemeinsam mit ihrer Schwester schaute sie bereits in der Kindheit ihrer Mutter in der Küche über die Schulter.

Patrick entscheidet Staffel 5 für sich

Patrick gegen Bianca und Steven hieß es im Finale 2017. Am Ende gelang es dem Rheinland-Pfälzer, sich gegen seine beiden Konkurrent:innen durchzusetzen und mit dem Sieg nach Hause zu gehen.

Agnes gewinnt in Staffel 4

Im Finale 2016 trat Agnes gegen Julia und Sebastian an. Als Backoholic hatte sie die besten Voraussetzungen für den Sieg und konnte ihn sich am Ende auch sichern. Dabei hat sich die Kölnerin das Backen selbst durch Videos und Nachlesen beigebracht.

Monika ist die Siegerin in Staffel 3

Monika musste sich im Finale von 2015 gegen Matthias und Daniela durchsetzen. Ihre Leidenschaft zum Backen weckte das Arbeiten mit Fondant und mit der Zeit eignete sie sich mehr und mehr Rezepte an. Backen ist für sie das ideale Mittel gegen schlechte Laune.

Jil entscheidet Staffel 2 für sich

Im Finale 2014 hieß es Jil gegen Michael, Alice und Maria. Die Luxemburgerin setzte sich jedoch gegen alle ihre Konkurrent:innen durch und konnte am Ende den Sieg für sich beanspruchen.

Heike ist die erste Gewinnerin von "Das große Backen"

Als erste Siegerin von "Das große Backen" ging Heike in die Geschichte ein. Die Back-Pionierin backt bereits seit ihrer Kindheit und beglückt ihre Lieben mit leckeren Torten. Ihr Steckenpferd ist ihr Schokokuchen, den sie dem jeweiligen Anlass anpasst.

