Aufgebackt! Bereits zum achten Mal begeben sich Promis in die SAT.1-Backstube. In der 8. Staffel von "Das große Promibacken" backen wieder acht prominente Bäckerinnen und Bäcker um den goldenen Cupcake. Wessen Backkünste am Ende verzaubert werden, wissen wir noch nicht. Dafür aber die Sendezeiten und Sendetermine.

Wann kommt "Das große Promibacken" 2024?

"Das große Promibacken" startet 2024 mit Staffel 8. Ab Mittwoch, den 14. Februar 2024, gibt es jede Woche eine neue Folge in SAT.1 sowie bereits jeweils eine Woche davor auf Joyn. Insgesamt sind es sechs Folgen.

Sendezeit aller Folgen ist immer zur Primetime um 20:15 Uhr. Alle Sendetermine zu Staffel 8 findest du hier in der Übersicht:

Folge 1: Mittwoch, 7. Februar 2024 auf Joyn und am 14. Februar 2024 in SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 14. Februar 2024 auf Joyn und am 21. Februar 2024 in SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 21. Februar 2024 auf Joyn und am 28. Februar 2024 in SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 28. Februar 2024 auf Joyn und am 6. März 2024 in SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 6. März 2024 auf Joyn und am 13. März 2024 in SAT.1

Folge 6 - Finale: Mittwoch, 13. März 2024 auf Joyn und am 20. März 2024 in SAT.1

TV-Ausstrahlung und ganze Folgen

Wenn du sehen möchtest, wie sich die Prominenten in der Backstube schlagen, hast du verschiedene Möglichkeiten, die Folgen anzugucken. Jede Woche kannst du die neue Episode live im TV in SAT.1 oder online auf Joyn mitverfolgen. Alternativ kannst du auch den SAT.1-Livestream mit einem internetfähigen Gerät wie deinem Smartphone, PC oder Tablet schauen.

Wiederholung im TV und online

Solltest du eine aktuelle Folge verpassen, kannst du diese ganz einfach nachschauen. Die Folgen werden im TV einige Tage nach der Ausstrahlung wiederholt. Im Online-Stream kannst du versäumte Folgen ebenfalls erneut sehen: Auf Joyn findest du alle ganzen Episoden kostenlos und zum Streamen - jederzeit.

"Das große Promibacken" 2024: Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen

Zum achten Mal treten in der Backstube acht prominente Kandidat:innen an, um ihr Können im Backen unter Beweis zu stellen. Jetzt sind alle bekannt.

Sie stehen 2024 in der Backstube:

Das Wichtigste in aller Kürze, was du zu unseren Promis bei "Das große Backen" wissen musst, erfährst du hier.

Auf Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Das große Promibacken" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.