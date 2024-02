Tausendsassa Simon Gosejohann wagt sich in die Backstube. Der Comedian nahm an "Das große Promibacken" 2024 teil. In Folge 2 war für ihn nun allerdings Schluss. Alle Infos zu ihm gibt's hier.

Das Wichtigste in Kürze Comedian Simon Gosejohann musste nach Folge 2 die Promi-Backstube verlassen.

+++ Update 21. Februar 2024 +++

Raus in Folge 2: "Man macht einen Fehler und das war's"

In der 1. Folge gab es für ihn von der Jury noch Lob, in Folge 2 musste Simon die Promi-Backküche leider verlassen: War die kreative erste Aufgabe - ein Backwerk mit Nuss - noch gut gelungen, hagelte es bei der technischen Prüfung und bei der kreativen Motivtorte Kritik. "Eine Vollkatastrophe", so Jurorin Betty über die Kaffee-Schnitte des Komikers. Und auch Juror Christian fand: "Das sieht definitiv nicht so aus, wie es hätte aussehen sollen." Mit der dritten Aufgabe, der Motivtorte "Stück vom Glück" im Comic-Stil, konnte Simon das Ruder nicht mehr herumreißen.

+++ Die ursprüngliche Meldung +++

"Comedystreet" macht Simon Gosejohann zum Star

Schon früh zeigte Simon Gosejohann Interesse an der Filmwelt. Gemeinsam mit seinem Bruder Thilo und einigen Freunden gründete er 1991 die Neverhorst Company, benannt nach ihrem Heimatort Niehorst. Unter diesem Namen drehten sie zahlreiche Kurz- und Spielfilme, die ihnen in der Amateur-Videoszene den Ruf als talentierte Nachwuchsfilmer einbrachten.

Seinen Durchbruch als Comedian schaffte Simon Gosejohann im Jahr 2002 mit der ProSieben-Sendung "Comedystreet", für die er bis 2009 fünf reguläre Staffeln drehte. Es folgten 2009 und 2011 zwei weitere Staffeln mit dem Titel "Comedystreet XXL". Gosejohann war auch Teil des festen Teams der "Comedy-Falle" in SAT.1. 2009 spielte er zudem in der Komödie "Horst Schlämmer - Isch kandidiere!" an der Seite von Hape Kerkeling.

Zahlreiche TV-Auftritte

Bei der jährlichen "TV total Stock Car Crash Challenge" war Simon ein gern gesehener Gast. Darüber hinaus war Gosejohann von 2004 bis 2006 in der Show "Elton vs. Simon" zu sehen und trat 2008, 2010 und 2012 in "Elton vs. Simon - Die Show" auf.

Von 2006 bis 2012 war Gosejohann mit Angela Finger-Erben liiert. Seit 2016 lebt er in Berlin und ist seit Mai 2019 stolzer Vater eines Kindes. Seit November 2019 moderiert Simon Gosejohann gemeinsam mit seinem Bruder Thilo den Podcast "Die Gosejohanns: Piratensender Niehorst".

Steckbrief von Simon

Name: Simon Gosejohann

Beruf: Moderator, Comedian

Geburtstag: 9. Januar 1976

Sternzeichen: Steinbock

Geburtsort: Gütersloh-Niehorst

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: ledig

Geschlecht: männlich

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Instagram: @simon_gosejohann_

