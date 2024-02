Das Wichtigste in Kürze "Das Große Promibacken" geht in diesem Jahr in die achte Runde.

Hier erfährst du die Namen der acht Kandidat:innen, die 2024 um den goldenen Cupcake backen.

Alle Infos zu Sendetermine & Sendezeiten von "Das große Promibacken 2024" bekommst du hier.

In diesem Jahr laufen in SAT.1 wieder die Öfen heiß. "Das große Promibacken" geht in eine neue Runde. Diese acht Kandidat:innen stellen sich der Herausforderung!

Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Das große Promibacken" 2024

Diese Kandidaten sind 2024 dabei:

Alexandra Rietz

Den meisten ist Alexandra wohl als Polizeioberkommissarin in Erinnerung geblieben: Von 2003 bis 2013 stand sie in der Hauptrolle für die TV-Serie "K11 - Kommissare im Einsatz" und "K11 - Die neuen Fälle" vor der Kamera. Doch auch im Privatleben geht Alexandra Verbrechen auf den Grund: Bis 2003 war sie bei der Kriminalpolizei Osnabrück.

Julian F. M. Stoeckel

Der Entertainer und TV-Darsteller betrat bereits einige Bühnen der deutschen Reality-Welt, beispielsweise bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder als Gast bei "Promi Big Brother". Steht die schillernde TV-Präsenz nicht vor der Kamera, betätigt sie sich als Geschäftsmann, Designer und schreibt für einen Fashion- und Lifestyle-Blog.

Madita van Hülsen

Das Multitalent ist nicht nur Fernseh- und Radiomoderatorin, sondern noch dazu Herausgeberin und Chefredakteurin. Wenn sie nicht TV-Formate wie "Abenteuer Leben" oder "K1 Magazin" auf Kabel Eins moderiert, arbeitet sie seit 2014 parallel als ausgebildete Trauerbegleiterin.

Mathias Mester

Der Sportler ist ein ehemaliger deutscher Leichtathlet und mehrfacher Weltmeister, unter anderem im Speerwurf. Viele kennen ihn als einen der paralympischen Top-Sportler des Landes und Botschafter des Parasports.

Panagiota Petridou

Mit Karossen kennt sie sich aus: Panagiota glänzt nicht nur als TV-Moderatorin, die Deutsche mit griechischen Wurzeln ist auch Automobilverkäuferin. Bekannt wurde sie vor allem durch die Vox-Doku-Soap "Biete Rostlaube, suche Traumauto".

Raúl Richter

Der Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher wurde insbesondere durch seine Rolle in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Seit seinem Ausstieg war er jedoch in vielen weiteren TV-Formaten zu sehen wie "Let's Dance" oder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Seit 2011 ist er Polizeiobermeister in der Serie "Notruf Hafenkante".

Simon Gosejohann

Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler, Moderator und Komiker 2002 in SAT.1 mit seiner Show "Comedystreet" . 2011 veröffentlichte er zudem ein Buch und betreibt seit 2019 gemeinsam mit seinem Bruder einen Podcast.

Susan Sideropoulos

Die meisten kennen die Schauspielerin wohl durch ihre Rolle bei der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder als Moderatorin von zahlreichen TV-Produktionen. Unter anderem trat sie in der ProSieben-Show "The Masked Singer" auf.