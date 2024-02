Im Leichtathletik-Bereich kennt sich Mester bestens aus, die Backstube ist aber komplettes Neuland für den Spitzensportler. Nach seinem Erfolg bei "Let's Dance" versucht es der ehemalige Athlet bei "Das Große Promibacken" 2024.

Das Wichtigste in Kürze Im Behindertensport hat Mathias Mester viele Erfolge gefeiert: vom mehrfachen Welt-und Europameister bis zum Paralympics Silbermedaillengewinner .

Nicht nur in der Sportwelt machte sich Mathias einen Namen, sondern auch als Talkgast und Moderator begeisterte er mit seiner Ausstrahlung das Publikum.

Jetzt ist der 38-Jährige bereit, seine Backkünste im Fernsehen zu beweisen.

Sportlich war Mathias schon immer

Mathias "Matze" Mester wurde durch seinen großen Erfolg als Leichtathlet im Behindertensport bekannt. Speerwerfen, Diskuswerfen und Kugelstoßen sind seine Disziplinen.

Doch Leichtathletik war nicht immer sein großer Traum. Der heute 37-Jährige spielte nämlich zunächst Fußball in der Kreisliga und wurde bei einem Hobbyturnier von seinem damaligen Trainer gefragt, ob er Lust hätte, an einem Leichtathletik-Probetraining bei Bayer 04 Leverkusen teilzunehmen. Und genau so fing es für den jungen Athleten an!

In seiner erfolgreichen Karriere wurde Mester Weltmeister im Kugelstoßen, im Diskuswerfen und im Speerwerfen. Bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking gewann Matze die Silbermedaille im Kugelstoßen.

Leichtathlet, Talkgast und Moderator: es gibt wenig, was Mathias nicht kann

Leider kam es 2021 aus gesundheitlichen Gründen zum Ende seiner sportlichen Laufbahn. Der 37-Jährige enteckte aber schnell neue Terrains, in denen er sein Talent beweisen konnte. Mittlerweile fand Mathias in der Medienlandschaft seinen Platz.

2022 nahm er an der RTL-Sendung "Let’s Dance" teil und belegte zusammen mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin den dritten Platz. Auch als Talkgast in Veranstaltungen in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Politik spielte der Leichtathlet eine wichtige Rolle.

Sein Selbstbewusstsein, seine positive Ausstrahlung und seine sportlichen Leistungen machen ihn auch zu einem interessanten und talentierten Moderator.

Steckbrief von Mathias

Name: Mathias Mester

Beruf: Leichtathlet

Geburtstag: 15. September 1986

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtsort: Münster

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: unbekannt

Geschlecht: männlich

Haarfarbe: dunkelblond

Augenfarbe: blau

Instagram: @mathiasmester

Acht Promis treten 2024 bei "Das große Promibacken" an

"Das große Promibacken" 2024 - von der Leichtathletikbahn zur Backstube

In "Das große Promibacken" 2024 darf Mathias beweisen, dass er sowohl mit Speer als auch mit Mixer in der Hand klarkommt. Wie sich der Leichtathlet in dem Backwettbewerb schlägt, das erfährst du ab dem 14. Februar 2024 in SAT.1!