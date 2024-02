Die Backstube ist bereit: "Das große Promibacken" 2024 kann in die zweite Runde gehen! Was dich in Folge 2 erwartet, wer die Jury am meisten überzeugt und damit die rote Schürze für die beste Leistung bekommt, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze "Das große Promibacken" ist zurück. Hier erfährst du, was dich in Folge 2 erwartet.

Alle Sendezeiten und Sendetermine der Show in der Übersicht.

Diese acht Promis stehen in Staffel 8 in der Backstube.

Die Jury der Show "Das große Promibacken", bestehend aus Christian Hümbs und Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt, erwartet Höchstleistungen von den prominenten Hobbybäcker:innen. Diese sind zwar hochmotiviert - aber wie schlagen sich die Promis am Ofen und am Herd? Wird Susan Sideropoulos ihre rote Schürze verteidigen können?

Überraschungsrezept zum Nachbacken

Die Aufgabe "Überraschungsrezept zum Nachbacken" bringt einen Moment Panik mit sich. "Was soll das sein?", "das macht nicht so viel Spaß" und noch "das ist schon stressig hier" sind nur einige der Kommentare, die die Kandidat:innen vor sich hin murmeln. Wie werden sie sich schlagen? Werden die Promis doch noch das richtige Gebäck zaubern?

Irgendwie ist was schiefgelaufen, alle Kandidat:innen versuchen Alexandra zu helfen und ein Promi bekommt eine harte Kritik: "Das ist optisch eine Katastrophe!" Was da los ist, erfährst du in Folge 2, die am 21. Februar um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in SAT.1 und im Livestream auf Joyn zu sehen ist.

Wer holt sich die rote Schürze?

Wer bekommt die zweite rote Schürze als Tagessieger:in und für welche:n Kandidat:in ist "Das große Promibacken" 2024 nach Folge 2 vorbei? Die Antworten auf diese Fragen bekommst du am Mittwoch, den 21. Februar, ab 20:15 Uhr in SAT.1.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten von "Das große Promibacken" 2024 sind noch dabei

"Das große Promibacken" 2024 - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.