In der vergangenen Woche wurde er noch für seine Backwerke gelobt, jetzt muss er "Das große Promibacken" 2024 verlassen: Für Simon Gosejohann hat es in der 2. Folge nicht mehr gereicht.

Das Wichtigste in Kürze "Das große Promibacken" ist zurück - und in Folge 2 musste erneut jemand gehen: Diesmal traf es Simon Gosejohann .

Sechs seiner Mitstreiter:innen sind weiter dabei und backen um den Goldenen Cupcake und die Siegprämie .

"Man macht einen Fehler und das war's"

Bei "Das große Promibacken" 2024 wollte der Komiker Simon Gosejohann sein Können am Backofen unter Beweis stellen. Was ihm in der 1. Folge noch ganz gut gelang, wurde für ihn zur Herausforderung in Folge 2. "Es ist immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn der Mürbeteig schmeckt", wähnte sich Simon noch in Sicherheit, als er den Boden für seine erste Prüfung des Tages vorkostete. Die Aufgabe war es, ein Gebäck aus Nüssen zu zaubern. Welche Nuss dabei den Hauptakteur spielt, blieb den Promis selbst überlassen. Der Komiker entschied sich für die Macadamia-Nuss.

Ich nehm nur das, was ich richtig geil finde! Simon Gosejohann

Sein "Macamaniac"-Kuchen überzeugte die Jury: "Es sieht sehr attraktiv aus", kommentierte Betty. Makellos war Simons Nusskuchen jedoch nicht: Nicht nur an der Optik hatten die Juroren etwas auszusetzen, auch der Boden war Christian noch zu roh. Mit vielen Tipps und Verbesserungsvorschlägen ging es für Simon anschließend in die nächste Runde, die technische Prüfung.

Nach der Kür die Pflicht: Kaffee-Schnitten

"Nach der Nuss kommt das Muss", teaserte Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Bei der technischen Prüfung mussten die Promis in dieser Woche eine Kaffee-Schnitte nach dem Rezept von Betty höchstpersönlich backen. Dabei erwies sich vor allem das Äußere des Gebäcks als Herausforderung, denn das sollte eins zu eins der Vorlage gleichen. Simon bereitete dies Schwierigkeiten: "Man macht einen Fehler und das war's", kommentierte er seine Exemplare der Kaffee-Schnitte kopfschüttelnd. "Ich glaube, optisch kann meine Schnitte nicht mit vielen mithalten." Das sah auch die Jury so: "Eine Vollkatastrophe", nannte Betty den Kuchen und Christian fand: "Das sieht definitiv nicht so aus, wie es hätte aussehen sollen." Schließlich erreichte der 48-Jährige bei der technischen Prüfung nur den letzten Platz.

Urteil der Jury: "Clever" und "risikofreudig"

Eine klassische Torte im Comic-Stil: Das war die letzte Aufgabe der 2. Folge. Einzige Vorgabe: zwei verschiedene Füllungen. Bei seinem "Stück vom Glück" entschied sich Simon Gosejohann für einen Schoko-Boden mit Orangen-Gelee und Schoko-Buttercreme. Optisch ist Simons Beitrag ein Stück Torte im gewünschten Comic-Stil, was Betty als "clever" kommentiert und für Christian "risikofreudig" ist, da das Eindecken mit Fondant bei einer dreieckigen Form noch mal schwieriger ist. Überzeugen konnte das Gebäck jedoch nicht und kostete Simon Gosejohann letztlich das Weiterkommen.

Wer bekommt die rote Schürze?

Simon konnte die Jury nicht begeistern, doch damit war er nicht allein. Weitere Kandidat:innen waren in Sachen "Kaffee-Schnitte" nicht so backsicher und verfehlten entweder die genauen Maßangaben oder die Garnierung mit der Buttercreme. Mathias Mester hingegen überzeugte mit der Backleistung auf ganzer Linie und konnte sich die rote Schürze als Bäcker:in der Woche sichern.

"Das große Promibacken" 2024 läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.