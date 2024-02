Am Ende jeder Folge von "Das große Promibacken" 2024 muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Backstube verlassen. Dabei stellen sich die Promis drei Prüfungen, in denen sie ihr Können am Backofen unter Beweis stellen.

Anzeige

Auf Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Das große Promibacken" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.

Anzeige

Anzeige

Übersicht: Wer ist raus?

Wir halten dich hier auf dem Laufenden, wer nach und nach aus der Show ausscheidet.

Wenn du also noch einmal ausführlich nachlesen willst, wann wer gehen musste, gibt es für dich hier eine Übersicht nach Folgen. So bist du gut informiert, selbst wenn du eine Folge verpasst hast oder dich nicht mehr erinnern kannst, wer wann ausgeschieden ist.

Anzeige

Simon Gosejohann muss in Folge 2 den Backofen verlassen

Obwohl der Comedian in der vergangenen Woche für sein Backtalent noch gelobt wurde, hat das leider nicht gereicht, um in die nächste Runde zu kommen: Simon Gosejohann muss "Das große Promibacken 2024" als zweiter Kandidat verlassen.

Panagiota Petridou verlässt die Backstube in Folge 1

Sie wirbelte voll motiviert durch die Backstube, doch leider hat es am Ende nicht zum Weiterkommen gereicht: Panagiota Petridou muss "Das große Promibacken" 2024 als erste Kandidatin verlassen.

Anzeige

Wer ist raus?

Diese Promis sind bereits ausgeschieden:

Wer ist noch dabei?

Diese Promis kämpfen in der drittenFolge noch um den Sieg, den Goldenen Cupcake und die rote Schürze:

Anzeige

Die rote Schürze für die beste Leistung

Die rote Schürze ist eine besondere Auszeichnung. Sie ehrt den besten Bäcker oder die beste Bäckerin der Woche. Am Ende jeder Show erhält sie der- oder diejenige, der am meisten mit seinem Können am Backofen überzeugen konnte. In der ersten Folge konnte Susan Sideropoulos mit ihren Leistungen überzeugen und kann sich mit dem edlen Stück schmücken.

In der zweiten Folge überzeugte der Leichtathlet Mathias Mester die mit seine Kreationen die Jury und wurde Bäcker der Woche. Darf er die rote Schürze in Folge 3 behalten? Oder muss Mathias, wie Susan, sie doch weitergeben?