"Die Landarztpraxis"-Star Caroline Frier: Bereits als Kind stand sie das erste Mal vor der Kamera

Caroline Frier begeistert als Sarah König in "Die Landarztpraxis" und hat sich damit zur Königin des Vorabendprogramms gekrönt. Als jüngere Schwester der bekannten Schauspielerin Annette Frier ist sie vielen bereits ein Begriff. Wir haben für dich ein paar spannende Fakten über Caroline, die du noch nicht kennst!

1. Caroline Frier ist ein TV-Frühstarter

So richtig ging es mit der Schauspielerei erst 2005 los, als Caroline an der Schauspielschule "Der Keller" ihre Ausbildung begann und in dieser Zeit auf den Theaterbühnen auf sich aufmerksam machte. Allerdings hatte sie ihre ersten Auftritte da schon hinter sich. Ihr TV-Debüt feierte sie nämlich bereits als Sechsjährige! Da nahm sie an der populären Rate-Show "Dingsda" teil. Sie war eines der Kinder, die Begriffe erklären mussten, damit die prominenten Spielkandidat:innen diese erraten konnten. Schon damals, meinte Caroline später, sei für sie klar gewesen, dass sie mal beim Fernsehen landen wolle. Ihren ersten Auftritt als Erwachsene hatte sie dann 2001 in der Telenova "Unter uns".

2. Die Familie ebnete den Weg zur Schauspielerei

Mechthild, die Mutter von Caroline und ihren beiden Schwestern Annette und Sabine, war Lehrerin. Ihr Vater Jörg Anwalt. Die Eltern hatten aber großes Kunstverständnis und förderten die Kinder in deren Wunsch, Schauspielerinnen zu werden. Annette, die zweitälteste Tochter, war die Erste, die auf der Schauspielschule "Der Keller" eincheckte - und damit auch in ihrer kleinen Schwester Caroline den Berufswunsch weckte. Sabine, die Älteste, wurde zwar nicht Schauspielerin, stieg aber auch ins Unterhaltungs-Business ein - als Annettes Managerin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. "Danni Lowinski" verkuppelte Caroline Frier in die erste Ehe

2013 stieg Caroline als Nebendarstellerin in die erfolgreiche SAT.1-Serie "Danni Lowinski" und spielte in der vierten und fünften Staffel die Rolle von Biggi Blixdorf, der Sekretärin der Titelheldin. Und diese, die Rechtsanwältin Danni, wurde von Carolines Schwester Annette verkörpert. Am Set lernte Caroline den Schauspielkollegen Dirk Borchardt kennen, der in Staffel vier und fünf den Unterweltkönig Anton Rotheut darstellte. Dass es zwischen den beiden nicht nur beim kollegialen Miteinander blieb, daran soll Annette schuld gewesen sein. Die habe Caroline und Dirk miteinander verkuppelt, berichtete "OK!". Mit Erfolg: Caroline und Dirk verliebten sich und heirateten im Mai 2015. Gegenüber "Bunte" blickte Caroline positiv zurück: "Dirk und ich haben uns im Guten getrennt. Wir waren viele Jahre zusammen und ich bin dankbar für die Zeit mit ihm. Man soll das Vergangene mit einem Lächeln betrachten."

4. Caroline Frier kennt ihren Ehemann seit der Kindheit

Seit dem Juni 2019 ist Caroline in zweiter Ehe mit Marc, einem IT-Manager, verheiratet. Ihre beiden Schwestern und ihre beste Freundin, die Mode-Unternehmerin Lena Terlutter, fungierten als Brautjungfern. Für sie war Marc kein unbeschriebenes Blatt - denn Caroline und Marc kennen sich seit der Kindheit, wuchsen praktisch miteinander auf. "Unsere Eltern waren befreundet", verriet die Schauspielerin. Zwischen Marc und ihr hätte auch stets "ein Flirt in der Luft" gelegen, aber zu mehr kam es nicht.



Marc verließ Köln, zog nach Berlin. Caroline blieb. Beide verliebten sich anderweitig, heirateten und ließen sich scheiden. Als Caroline nach ihrer Scheidung in Berlin "mal alles reflektieren" wollte, trafen sie sich eher zufällig wieder. "Wir hatten uns mehrere Jahre nicht gesehen und uns zum Essen verabredet. Und dann hat es wirklich Zoom gemacht! Wir haben uns plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Dadurch, dass wir uns kurz vor Corona getroffen hatten, haben wir der Umstände halber sehr viel Zeit miteinander verbracht. So konnten wir uns in einer relativ kurzen Zeit intensiv kennenlernen", schilderte Caroline im Interview mit "Bunte".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Caroline Frier ist eine Comedy-Queen

Caroline Frier lacht gerne und bringt noch lieber andere zum Lachen. Privat und auch als Schauspielerin oder als Gast in lustigen TV-Formaten. "Comedy Cuisine", "Hotel Verschmitzt", "Knallerkerle", "Mord mit Ansage", "Das gibt's doch gar nicht" und "Nicht totzukriegen" sind nur einige der (oft auch schwarzhumorigen) Formate, in denen Caroline mitwirkte. In "Queens Of Comedy" agierte sie sogar gemeinsam mit ihrer Schwester Annette.



Caroline ist gerngesehener Gast in Rate- und Mitmach-Shows. Sie war bei "Willkommen bei Mario Barth" ebenso wie bei "Das gibts doch gar nicht", "Frei Schnauze" und "Buchstabenbattle" sowie zuletzt beim "1 % Quiz", der "Promi Game Night", beim "Jahresrückblick" mit Jörg Pilawa oder bei "Haste Töne?".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Carolines Glück ist perfekt - auch privat

Am 4. Februar 2017 veröffentlichte Caroline ihren ersten Post bei Instagram. "Ich wollte einfach von Anfang an dabei sein" lautete der Text dazu - eindeutig ironisch, denn Instagram wurde sieben Jahre zuvor gegründet. Der Hashtag "denletztenbeißendiehunde" verdeutlicht Carolines Selbstironie. Seither veröffentlichte sie über 1.100 Beiträge. Ihre Schwestern und auch ihre Mutter sind regelmäßige digitale "Wegbegleiterinnen".



Ihren Mann Marc zeigte sie indes nur selten, und wenn, dann so, dass man sein Gesicht nicht deutlich sah. Was auch für Toni gilt. Carolines und Marcs gemeinsame Tochter kam am 3. Januar 2021 zur Welt und machte ihr Glück perfekt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

