"Die Landarztpraxis": Wie Caroline Frier und Oliver Franck sich fernab der Kameras verstehen!

Millionen Fans fiebern täglich mit, ob die Liebe von Sarah (gespielt von Caroline Frier) und Fabian (Oliver Franck) in der Erfolgsserie "Die Landarztpraxis" endlich ein Happy End erfährt. Wie aber kommen die beiden Schauspieler privat miteinander aus?

Erst kürzlich wurde die freudige News verkündet: Ja, es wird eine dritte Staffel von "Die Landarztpraxis" geben. Sie Serie feiert einen großen Erfolg, die neue Staffel wird mit 120 Folgen sogar länger als Staffel 2. Die Erfolgsgaranten sind natürlich die Publikumslieblinge Caroline Frier und Oliver Franck in ihren Rollen als Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß, die sich als lange Zeit "verhindertes Liebespaar" endlich - und unter etlichen Problemen - einander annähern. Auf dem Bildschirm zeigen die beiden eine einzigartige Chemie.

Wie kommen sie aber miteinander klar, wenn die Kameras ausgeschaltet sind?

Caroline Frier über Set-Freundschaften: "Ich bin wahnsinnig dankbar"

Im Doppel-Interview mit "Gala" erklärten beide, wie wichtig ein gutes privates Verhältnis für die Arbeit ist. "Es ist bei so einem Langzeitprojekt unfassbar wichtig, dass sich alle gut verstehen. Wenn man da auf menschlicher Ebene nicht harmoniert, wird das eine ganz anstrengende Zeit", sagte Franck. Aber am Set von "Die Landarztpraxis" gebe es da überhaupt keine Probleme, im Gegenteil: "Dadurch, dass man am Set kleinere und größere Freundschaften schließt, ist das ein sehr entspanntes Arbeiten. Und das ist wichtig, gerade bei dem Pensum und der Marathondistanz, die wir gehen", so Franck.

Auch Caroline Frier bestätigte, dass die Sympathie nicht nach dem Drehschluss endet: "Klar, man hat einfach eine andere Ebene, wenn man sich jeden Tag sieht. Wir sehen uns ja zum Teil mehr als unsere Familien. Wir verbringen wirklich wahnsinnig viel Zeit miteinander." Und diese Zeit empfinde sie als schön: "Ich finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit, und da bin ich wahnsinnig dankbar, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man auch privat so gut harmoniert und sich füreinander interessiert. Das ist ein großer Gewinn."

Das schätzt Caroline an Oliver

Mit Oliver verstehe sie sich sehr gut, meint Caroline. Besonders schätze sie eine Eigenschaft, die er auch mit seiner Rolle als Dr. Kroiß gemeinsam habe: "Dein großes Herz!"

In der Serie sorgt Leo (Katharina Hirschberg, 22), die pubertierende Tochter von Sarah und Fabian, für ziemlichen Wirbel. Der steht auch Caroline, als Mama der zweijährigen Toni, bevor. Sie habe jetzt schon Angst davor, scherzt sie im Interview. "Meine Kollegen können mich vorwarnen, wir haben ja Kinder in jedem Alter vertreten. Das macht es für mich natürlich ein bisschen leichter. Und da ich ja auch drei Neffen und eine Nichte habe, genau in dem Alter - sie sind zwischen 14 und 17 Jahre alt - kann ich mir ungefähr ausmalen, was auf mich zukommt. Ich bin jetzt im Moment gerade froh, dass die Toni so alt ist, wie sie ist."

Oliver könnte bald auch als Berater für Caroline infrage kommen: die Zwillinge, die er mit seiner Frau Anita hat, nähern sich dem zehnten Geburtstag. Und der Pubertät ....

