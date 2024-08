Gibt es Wiesenkirchen wirklich? Das sind die wunderschönen Drehorte von "Die Landarztpraxis"

Anzeige

Schliersee statt Wiesenkirchen

Den Ort Wiesenkirchen, in den Sarah König mit ihrer Tochter Leonie (Katharina Hirschberg) aus Berlin zurückkehrt, gibt es nicht. Die meisten Szenen für die Erfolgsserie wurden in und um Schliersee gedreht, eine Marktgemeinde im oberbayerischen Landkreis Miesbach. Der rund 7.000 Einwohner zählende Luftkurort liegt am Nordostufer des gleichnamigen Sees, rund 50 Kilometer südöstlich von München in den bayerischen Alpen gelegen.



Die Gegend ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region, weil sie sich sowohl für Winter- als auch für sommerlichen Bergsport eignen. Schliersee und Umgebung dienen auch nicht zum ersten Mal als Drehorte. Auch Filme wie "Die Geschichte vom Brandner Kaspar" (mit Michael "Bully" Herbig) oder Serien wie "Ein Bayer auf Rügen" (mit Wolfgang Fierek) wurden hier zumindest teilweise gedreht.

Möchtest du wissen, wie es in "Die Landarztpraxis" weitergeht? Erfahre hier, was heute passiert!

Bayrischzell: Gemeinderat entschied gegen "Die Landarztpraxis"

Für die erste Staffel diente auch noch die 16 Kilometer von Schliersee entfernte Gemeinde Bayrischzell als Drehort. Allerdings erteilte die Gemeinde für die zweite Staffel keine Drehgenehmigung mehr - nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats. Der Grund: Bayrischzell ist unter anderem auch Drehort für die Serie "Frühling". Aber neben einer unzweifelhaften Werbewirkung gäbe es auch eine hohe Belastung, wenn auf öffentlichen Plätzen gedreht würde. Bürgermeister Georg Kittenrainer berichtete schon im November 2023 von Verkehrsstaus in der Stadt und Beschwerden der Bevölkerung.



SAT.1-Sendersprecher Christoph Körfer gab jedoch Entwarnung. Der Verlust von Bayrischzell als Drehort sei bedauerlich, aber nicht schwer wiegend, zumal für die erste Staffel an nur zwei Tagen hier gearbeitet worden und Bayrischzell kein Hauptdrehort gewesen sei.

Die romantischen Drehorte der "Landarztpraxis"

Ganz anders ist die "Alte Post", die in der Serie von Wirt Donato (Antonio Putignano) und seiner Tochter Bianca (Rosetta Pedone) geführt wird und als Treffpunkt der verschiedenen Charaktere der Serie gilt. Das Gebäude überzeugte die Produzent:innen der Serie nicht nur als Paradebeispiel für ein typisch bayerisches Gasthaus, sondern auch dank seiner umgebenden Kulisse in klassisch bajuwarischer Alpen-Idyll-Manier.



Wer "Landarztpraxis"-Fan ist und seinen Urlaub in Schliersee verbringt, kann sich sogar an einigen Originalschauplätzen entspannen, zum Beispiel auf der Parkbank, an der sich Leonie und Basti (Simon Lucas) in der Serie kennengelernt haben. Sie befindet sich am Parkplatz vom Strandbad Schliersee.

Weitere Drehorte sind der Berggasthof Obere Firstalm oberhalb des Spitzingsees, der Oberleitenhof in Schliersee, ebenso wurde dort im Strandbad und am Bootshaus gedreht. Die Valepp-Schlucht, die wir in einer vierstündigen anspruchsvollen Wanderung auf der "Wasserfall-Runde" erwandern können, wurde Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Auch im Pfarrdorf Fischbachau und der Wallfahrtskapelle Birkenstein entstanden Szenen.