Vorschau: Heute bei "Die Landarztpraxis" - Alexandra will Wiesenkirchen verlassen!

Sarah durchlebt gerade eine schwierige Zeit. Sie sucht Ablenkung - ausgerechnet bei Max. Außerdem will Alexandra Wiesenkirchen verlassen. Doch sie wird aufgehalten, von jemandem, von dem sie es nicht erwartet hätte.

"Die Landarztpraxis" - Was passiert heute?

Sarah (Caroline Frier) findet einfach keine Ruhe. Die geplatzte Hochzeit mit Fabian (Oliver Franck) und seine Tablettensucht setzen ihr ordentlich zu. Sie sucht nach Ablenkung und findet diese bei Max. Er hat nicht nur ein kühles Radler für sie, sondern auch ein offenes Ohr.

Einer schlägt die Freundschaft jedoch auf den Magen: Marie. Sie scheint gar nicht begeistert zu sein, dass sie die beiden so ein enges Verhältnis pflegen, schließlich haben die beiden schon mal Zärtlichkeiten ausgetauscht.

Nach den schweren Vorwürfen gegenüber Alexandra (Katrin Anne Heß) tritt diese die Flucht an. Sie braucht eine Auszeit und will Wiesenkirchen verlassen. Ausgerechnet Fabians Vater Georg (Christian Hoening) kommt auf die Ärztin zu und hat aufmunternde Worte für sie. Er entschuldigt sich dafür, die Ehe zwischen Fabian und ihr torpediert zu haben. Alexandra soll ihre Auszeit nutzen, jedoch nicht zu lang fernbleiben. "Wir brauchen dich, die Wiesenkirchener, die Praxis und last not least: ich", sind seine letzten Worte, ehe sich beide mit einer herzlichen Umarmung verabschieden.

Als Isa (Diane Willems) mit ihrem Patienten fertig wird und aus dem Behandlungszimmer kommt, steht Lukas (Michael Raphael Klein) am Empfangstresen. Sie kommt nicht drumherum sich zu fragen, ob es noch eine romantische Zukunft für die beiden geben kann. Die Antwort darauf könnte ein Anruf der Polizei liefern. Sie haben die Frau in Gewahrsam genommen, die Doros Bankkarte am Automaten benutzt habe. Kann es sich bei der Unbekannten um die verschollene Frau des Bergretters handeln?

Du willst mehr über den Cast der Serie erfahren? : Die Landarztpraxis: Das ist die Besetzung

Was bisher geschah …

Die Traum einer Hochzeit ist für Sarah geplatzt. Sie hat von Fabians Tablettensucht erfahren, als es schon zu spät war. Er ist am Tag der Hochzeit in der Praxis zusammengebrochen und deshalb nicht zum gemeinsamen großen Tag erschienen. Ausgerechnet seine Ex-Frau Alexandra war in Fabians Geheimnis eingeweiht. Für Sarah ist es ein großer Vertrauensbruch. Jetzt muss sie nicht nur mit der geplatzten Hochzeit und der Sucht klarkommen, sondern ist mit Alexandra tagein, tagaus in der Praxis konfrontiert.

Lukas und Isa durchleben gerade eine schwierige Phase in ihrer Beziehung. Wobei - kann man das überhaupt noch Beziehung nennen? Die Nachricht, dass die verschollene Frau vom Bergretter noch am Leben sein könnte, hat alles aufgewirbelt. Ehe Lukas keine Gewissheit hat, tritt er mit Isa auf die Bremse.

Folge verpasst? Hier findest du die letzten Folgen von "Die Landarztpraxis":

Die Folge vom 06.08.2024: Schmerzhafte Erkenntnis

Die Folge vom 07.08.2024: Die gute Lüge

So verpasst du die "Die Landarztpraxis" garantiert nicht mehr:

Die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" erzählt die Geschichte der Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier), die gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) einen Neuanfang im idyllischen bayerischen Dorf Wiesenkirchen am Schliersee wagt. Doch Sarahs Herz steht vor einer Herausforderung: Ihr Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), bringt sie durcheinander, ebenso wie der charmante Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Zudem lastet ein brisantes Geheimnis auf Sarah, das die scheinbare Idylle bedroht.



Staffel 2 "Die Landarztpraxis" startete am 7. Mai 2024. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte montags bis freitags um 19 Uhr bei SAT.1 einschalten. Alternativ können die Folgen jederzeit in der SAT.1 Mediathek auf Joyn abgerufen werden.