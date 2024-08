Vorschau: Heute bei "Die Landarztpraxis" - Sarah im absoluten Gefühlschaos

In der neuen Folge "Die gute Lüge" gerät Sarah in einen inneren Konflikt. Der Vertrauensbruch von Fabian trifft sie tief. Kann sie ihn während seines Entzugs unterstützen, ohne dabei sich selbst zu verlieren?

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Die Landarztpraxis" - Was passiert heute?

Während Sarah (Caroline Frier) in einem Wirbelsturm der Gefühle feststeckt und unsicher ist, ob sie Fabian (Oliver Franck) den Vertrauensbruch jemals verzeihen kann, wird auch Fabian von seinem schlechten Gewissen gequält. Trotz ihrer inneren Zerrissenheit beschließt Sarah, ihm während seines Entzugs zur Seite zu stehen. Sie versichert ihm, dass sie weiterhin an ihre Beziehung glaubt. Doch tief in ihrem Inneren brodeln die unterdrückten Gefühle, die drohen, sie zu überwältigen.

Im Dorf wird über Fabians Tablettenabhängigkeit getuschelt. Die Frage steht im Raum, ob man seiner Kompetenz als Arzt noch vertrauen kann. Seine Schwester Isa (Diane Willems) macht sich schwere Vorwürfe. Auch Fabians Vater hat Angst, dass er Mitschuld an der Abhängigkeit seines Sohnes trägt.

Währenddessen verbringt Bianca (Rosetta Pedone) eine zweite Nacht bei Julian (Alexander Milo). Aus Angst, erneut verletzt zu werden, streitet sie jegliche Gefühle ab. Julian kann das jedoch nicht ganz glauben. Schließlich überwindet sich Bianca und gibt ihre Gefühle offen zu. Die Frage bleibt: Ist das Vertrauen angebracht, oder wird Julian sie erneut enttäuschen?

Sarahs Versuch, ihren Emotionen zu entkommen, führt sie in die Arztpraxis, wo sie auf Alexandra (Kathrin Anne Heß) trifft – die Frau, mit der sie noch eine offene Rechnung hat. Diese Begegnung bringt alte Wunden wieder ans Licht und stellt Sarahs Fähigkeit, stark zu bleiben, auf eine harte Probe.

Was bisher geschah …

Sarah (Caroline Maria Frier) steht vor dem Altar, bereit für den schönsten Tag ihres Lebens. Doch Fabian (Oliver Franck) erscheint nicht. Der Grund kommt ans Licht: Fabian ist zusammengebrochen und gesteht seine Tablettenabhängigkeit. Dieser Schock trifft Sarah tief und erschüttert ihr Vertrauen in Fabian.

Parallel dazu gesteht Julian (Alexander Milo) Bianca (Rosetta Pedone) seine Liebe, was neue Spannung in ihre Beziehung bringt.

Die Offenbarungen für Sarah hören nicht auf. Sie erfährt, dass Fabian sich in seiner Not nicht ihr, sondern seiner Ex-Frau Alexandra (Kathrin Anne Heß) anvertraut hat. Ein weiterer Schlag für Sarah, die nun entscheiden muss, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll. Trotz des emotionalen Chaos will sie für ihre Tochter Leo (Katharina Hirschberg) stark bleiben.

In einem aufgebrachten Gespräch mit Fabian gesteht Sarah, dass sie nicht weiß, wie sie nach diesem Vertrauensbruch weitermachen sollen.

Folge verpasst? Hier findest du die letzten Folgen von "Die Landarztpraxis":

Die Folge vom 05.08.2024: Die Hochzeit

Die Folge vom 06.08.2024: Schmerzhafte Erkenntnis

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

So verpasst du die "Die Landarztpraxis" garantiert nicht mehr:

Die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" erzählt die Geschichte der Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier), die gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) einen Neuanfang im idyllischen bayerischen Dorf Wiesenkirchen am Schliersee wagt. Doch Sarahs Herz steht vor einer Herausforderung: Ihr Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), bringt sie durcheinander, ebenso wie der charmante Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Zudem lastet ein brisantes Geheimnis auf Sarah, das die scheinbare Idylle bedroht.



Staffel 2 "Die Landarztpraxis" startete am 7. Mai 2024. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte montags bis freitags um 19 Uhr bei SAT.1 einschalten. Alternativ können die Folgen jederzeit in der SAT.1 Mediathek auf Joyn abgerufen werden.