Ab wann ist es okay für Ostern zu schmücken?

Ähnlich wie zu Weihnachten stellt sich oft die Frage, wann es angemessen ist, die Osterdekoration aufzustellen. Für die einen ist das der Frühlingsbeginn am 20. März, für andere wiederum erst am Gründonnerstag. Aber was stimmt?

Ab wann kann für Ostern geschmückt werden?

Auf welches Datum Ostern fällt, variiert von Jahr zu Jahr. Mal findet das Osterfest früher statt (frühestens am 19. März), mal auch erst etwas später (spätestens am 24. April). Der Grund: Der christliche Feiertag orientiert sich am Mond. Daher fällt der Ostersonntag immer auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Dieses Jahr ist am 25. März Vollmond. Damit ist Karfreitag am 29. März und der Ostersonntag am 31. März.

Eine weitere Möglichkeit ist es, sich am Beginn der Karnevalszeit zu orientieren. Denn genau 46 Tage nach Aschermittwoch ist Ostersonntag. Die Termine für die Karnevalstage sind jedoch genauso flexibel und orientieren sich an der Fastenzeit vor Ostern. Wir empfehlen daher eher die Mond-Variante.

Die eine goldene Regel zum Schmücken gibt es deshalb nicht. Ein geeigneter Zeitpunkt ist der Frühlingsbeginn. Meteorologisch ist der am 1. März und kalendarisch am 20. März. Du kannst dich außerdem an den Temperaturen orientieren: Sobald die Temperaturen länger im Plus bewegen und die ersten Frühblüher aus dem Winterschlaf erwachen, dürfen Hasen, Küken und bunte Ostereier aus dem Keller geholt werden. Und genauso wie zu Weihnachten kannst du etwa vier Wochen vor den Feiertagen schmücken, damit du auch lange etwas von der Frühjahrsdeko hast.

So blüht der Osterstrauch pünktlich zu Ostern

Das Timing ist nur bei einem Deko-Element wichtig: dem Osterstrauch. Denn bestenfalls sollte er am Ostersonntag blühen. Du kannst dich an folgende Regel halten: Schneide deine Zweige spätestens am Gründonnerstag an. Der Zeitpunkt variiert ein wenig, je nach Art deiner Sträucher. Falls du sie in einem Blumengeschäft kaufst, lass dich gern beraten. Grundsätzlich solltest du die Zweige anschneiden, in lauwarmes Wasser stellen und bei Zimmertemperatur austreiben lassen.

Forsythienzweige werden klassischerweise im Osterstrauch verwendet oder auch Weidenkätzchen. Auch Haselnusstriebe, die Kornelkirsche, Zweige der Korkenzieher-Weide oder der Birke lassen sich prima mit Osterschmuck behängen.

Wann muss die Deko wieder weg?

Da es keinen festgelegten Zeitpunkt für den Beginn der Osterdekoration gibt, gibt es auch kein bestimmtes Datum, an dem du den Schmuck wieder wegräumen solltest. Aus christlicher Perspektive ist die Osterzeit zu Pfingsten vorbei. Wenn dir das zu lange ist, schmückst du einfach vorher ab.

Deko-Tipps für Ostern

Alle Jahre wieder dieselbe Deko? Falls du Abwechslung brauchst, haben wir ein paar Ideen für dich!

Tipp 1: Deine Einrichtung ist eher minimalistisch und farblich schlicht gehalten? Wie wäre ein großer, bunter Osterstrauch? So vertreibst du die graue Winterzeit und hast einen farbenfrohen Blickfang im Raum.

Tipp 2: Falls du es lieber etwas schlichter halten möchtest, bietet sich Oster-Deko in sanfteren Pastelltönen oder auch in Holz-Optik an. Ein einheitliches Farbkonzept bringt Harmonie. Wie du Eier mit Zwiebelschalen färben kannst, verraten wir dir hier.

Tipp 3: Bring die Natur rein! Natürliche Elemente wie Zweige, Nester aus Gras, Heu, Moos oder Rinde und Federn sind immer eine schöne Dekoration. Die meisten Materialien findest du sogar ganz einfach vor der eigenen Haustür, ohne viel Geld auszugeben.

Tipp 4: Weniger ist mehr. Zu viel Dekoration kann oft überladen und kitschig wirken. Setze wenige Highlights und kombiniere sie mit schlichten Naturmaterialien.