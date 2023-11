Amor's Segen: Diese Sternzeichen schreiben wunderschöne Liebesgeschichten

Manche Sternzeichen (Ehe-)Paare passen laut Astrologie besonders gut zusammen und haben die besten Voraussetzungen für eine lange und glückliche Beziehung. Welche das sind und warum sie so gut harmonieren, erfährst du hier.

Heiraten ist das eine, ob die Ehe dann jedoch auch glücklich und harmonisch verläuft, das steht in den Sternen – wortwörtlich. Glaubt man an Astrologie und Horoskope, ergänzen sich einige Sternzeichen nämlich besser als andere. Das hat hauptsächlich mit den jeweiligen Charaktereigenschaften zu tun, die den Sternzeichen zugeschrieben werden. Tatsächlich hat der Diplom-Mathematiker Gunter Sachs in einer Studie mit über 700.000 Ehepaaren in der Schweiz untersucht, welche Sternzeichen-Kombinationen besonders häufig bei Paaren vorkommen. Das Ergebnis seiner Studie zeigte, entgegen der statistischen Wahrscheinlichkeit, signifikante Harmonien zwischen bestimmten Sternzeichen-Kombinationen. Diese Kombination von Tierkreiszeichen kam bei den Schweizer Ehepaaren besonders häufig vor:

Steinbock (Mann) - Fische (Frau)

Fische (Mann) - Skorpion (Frau)

Zwilling (Mann) - Stier (Frau)

Waage (Mann) - Widder (Frau)

Widder (Mann) - Steinbock (Frau)

Statistisch häufige Sternzeichen-Paare

Nur, weil Kombinationen häufiger als andere vorkommen, heißt das nicht, dass sie astrologisch harmonieren oder gar von den Sternen zusammengebracht wurden. Schauen wir uns also einmal an, was die Astrologie zu den statistisch häufigsten Sternzeichen-Kombinationen bei Paaren sagt.

Steinbock und Fische

Beide Sternzeichen gehören zum Element Erde. Laut Liebeshoroskop sind sie perfekte Partner. Der dominante Steinbock übernimmt gern die Führung, während Fische für Romantik sorgen.

Fische und Skorpion

Für beide Wasserzeichen stehen Emotionen an erster Stelle. Sie suchen nach Beziehungen mit Tiefgang. Astrologisch sind diese beiden jedoch kein ideales Paar, da der dominante Skorpion den zurückhaltenden Fisch zu sehr in die Ecke drängen könnte.

Zwilling und Stier

Diese Verbindung ist geprägt von Neugier und gegenseitiger Bewunderung. Dennoch sind Zwilling und Stier charakterlich sehr unterschiedlich. Der energiegeladene, spontane Zwilling wird den organisierten, planerischen Stier auf die Palme bringen.

Waage und Widder

Widder und Waage haben es laut Liebeshoroskop nicht ganz so leicht miteinander. Was den temperamentvollen Widder und die harmoniebedürftige Waage eint, ist jedoch der idealistische Wunsch, die Welt besser zu machen. Auch wenn ihre Herangehensweisen sehr unterschiedlich sind.

Widder und Steinbock

Laut Liebeshoroskop sind bei dieser Verbindung heftige Streits und Machtkämpfe vorprogrammiert. Beide Sternzeichen gelten als stur und explosiv. Harmonie sieht anders aus.

Diese Sternzeichen sind laut Astrologie ein perfektes Duo

Glaubt man der Astrologie, gibt es drei Sternzeichen-Paare, für die die Sterne besonders gut stehen. Demnach passen diese Sternzeichen besonders gut zusammen:

Steinbock und Jungfrau

Steinbock und Jungfrau gehören beide dem Element Erde an. Sie sind daher eher bodenständige Charaktere und harmonieren sehr gut miteinander. Laut Liebeshoroskop steckt darin die Chance auf eine lange gemeinsame Zukunft und die ganz große Liebe.

Krebs und Skorpion

Zwischen den Sternzeichen Krebs und Skorpion herrscht eine tiefe Verbundenheit. Ihr Liebeshoroskop fällt unglaublich positiv aus. Das ist damit zu erklären, dass beiden das Element Wasser zugeordnet wird, was für sich genommen schon eine gute Grundlage ist.

Wassermann und Waage

Waage und Wassermann können ineinander die große Liebe finden, selbst wenn sie sich in einigen Punkten nicht ganz einig sind. Beide sind gegenüber neuen Dingen aufgeschlossen, was sie einander sympathisch macht. Anziehend auf die Waage wirkt vor allem der Humor des Wassermanns.