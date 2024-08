An alles gedacht? Was du beim Camping-Urlaub nicht vergessen solltest!

Absurde Planungsfehler

Auf und Ab: Kuriose Fahrradwege in ganz Deutschland

Die Radfahrer in Deutschland haben es nicht immer leicht. Mal düsen Autofahrer mit zu wenig Abstand an ihnen vorbei, mal werden sie von Rechtsabbiegern übersehen. Und: Manche Radwege enden im Nichts oder sind so absurd gebaut, dass sie eigentlich kaum befahrbar sind.