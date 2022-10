Apfelkuchen im Handumdrehen: So schmeckt's wie bei Oma

Ja - aber eingefrorene Äpfel verlieren etwas an Geschmack und an Konsistenz. Darum eignen sich eingefrorene Äpfel besonders zum Verarbeiten in Kuchen, Smoothies oder in Apfelmus. Zum Einfrieren Äpfel waschen, abtrocknen, entkernen und in kleine Stücke in einem gut verschlossenen Gefrierbeutel oder einen gefriertauglichen Box in die Gefriertruhe packen. Zum Auftauen die Äpfel erst ein paar Stunden in den Kühlschrank legen und dann bei Zimmertemperatur ganz auftauen lassen.