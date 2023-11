Hortensien begeistern nicht nur im Sommer im Garten, sondern auch danach als Trockenblumen für Herbst und Winter. Wir haben eine simple Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du Hortensien trocknen und mit dem Haarspray-Trick vor Staub schützen kannst!

Wann die Blüten der verschiedenen Hortensienarten zum Trocknen bereit sind, kann ein wenig variieren. Die beliebten Bauernhortensien sind ab Ende Juli so weit. Andere Sorten wie "Pink Pop" blühen bis Ende Oktober. Wichtig ist, dass du nur ausgereifte Blüten schneidest und die Farbe noch intensiv ist. Wenn du merkst, dass die Blütenblätter trockener und härter werden, sind sie perfekt. Nur Blüten, die nach dem Höhepunkt des Erblühens geschnitten werden, werden beim Trocknen formstabil. Junge Hortensienballen würden welken und braun werden. Alternativ kannst du Gezüchtete aus dem Blumengeschäft verwenden - diese sind auch noch bis Spät-Herbst erhältlich.

Hortensien trocknen: So geht's

Das benötigst du:

scharfe Schere

Vase

etwas Wasser (ca. 100 ml)

etwas Glycerin (ca. 200 ml, aus Apotheke)

Die Hortensienblüte samt Stiel schräg abschneiden und darauf achten, die Blüten nicht zu beschädigen. Damit die Farbe erhalten bleibt, mixt du etwas Wasser mit Glycerin, das du in der Apotheke kaufen kannst. Es sorgt auch dafür, dass die Pflanze trocknet. Das Mischverhältnis sollte 2:1 (Wasser:Glycerin) betragen und die Vase lediglich ein paar Zentimeter (zirka 3-4 cm) bedecken. Die Hortensienstiele kommen nun in das Glycerinwasser. Die Vase stellst du an einen dunklen und luftigen Ort. Wenn das Wasser verdunstet, beginnt der Trocknungs-Prozess. Nach zirka einer Woche sind die Hortensienblüten vollständig getrocknet.

Tipp: Die getrockneten Hortensien sehen besonders extravagant aus, wenn du sie mit frischen Blumen kombinierst. Die Blütenstiele solltest du dann mit Wachs oder Lack gegen das Wasser in der Vase mit Frischblumen schützen. Eine wundervolle und raffinierte Tischdeko, wenn du Gäste erwartest!

Haarspray verlängert die Haltbarkeit von getrockneten Hortensien

Wenn du die Hortensienblüten nach dem Trocknen mit Haarspray besprühst, halten sie länger. Die Blüten werden gefestigt und vor Bruch geschützt. Dieser Trick verleiht den Hortensienbällen zudem einen wunderschönen Glanz und schützt sie vor Staub. Keine Sorge, der Haarspray-Geruch verflüchtigt sich schnell und bleibt nicht haften. An den getrockneten Hortensien hingegen kannst du dich wirklich lange erfreuen, denn sie halten bis zu zwei Jahre.

