Chai Latte mit lecker Zimt: Dieses Rezept bringt dich sofort in Weihnachtslaune 

Rezepte mit Zimt haben immer einen orientalischen Touch – und duften wie Weihnachten pur. Das asiatische Gewürz mit herb-süßem Aroma verfeinert Speisen und Getränke. Gleichzeitig wärmt es von innen und hilft uns, in Sekundenschnelle von Stress auf Entspannung umzuschalten.

Zimt verleiht die exotische Note

Zimt ist eigentlich ein typisches Weihnachtsgewürz. Doch neben klassischen Zimtsternen und Zimtschnecken verleiht das asiatische Gewürz vielen Gerichten und Getränken zu jeder Jahreszeit einen orientalischen Twist. Zimt besitzt einen intensiven, würzigen Geschmack und ein angenehm süßes Aroma. Zudem enthält Zimt ätherische Öle, die ein wärmendes Gefühl von Geborgenheit geben. Vom Heißgetränk bis zum Dessert – hier kommen leckere Rezepte mit Zimt!

Das asiatische Gewürz wird aus der Rinde des Zimtbaumes hergestellt. Bei uns sind vor allem zwei Zimtarten bekannt: Cassia-Zimt und Ceylon-Zimt. Zimt gilt außerdem als Heilpflanze, in der viele gesundheitsfördernde Stoffe stecken. So regt er den Appetit sowie die Darmtätigkeit an. Als Gewürz kann er daher Speisen bekömmlicher machen und Verdauungsproblemen wie Blähungen und Völlegefühl vorbeugen. Wichtig: Zimt ist nur in Maßen gesund. Die empfohlene Menge pro Tag ist maximal zwei Gramm.

#1 Hüttenkäse-Frühstück mit Zimt-Crunch

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Ruckzuck fertig! Morgens muss es schnell gehen. Gleichzeitig soll das Frühstück gesund sein und bis zum Mittagessen satt halten. Um die Verdauung anzuregen, ist Zimt eine perfekte Zutat im Hüttenkäse. Vitamine und Ballaststoffe liefert ein Apfel dazu. Zusätzlich üben Mandeln einen positiven Einfluss auf den Cholesterin- sowie Blutzuckerspiegel aus.

Zutaten für 2 Portionen:

75 g kernige Haferflocken (5 EL)

30 g gehackte Mandelkerne (2 EL)

1 Prise Salz

200 g Hüttenkäse

150 g griechischer Joghurt

1 Apfel

10 g Ingwerwurzel

½ TL gemahlener Kardamom

½ TL Zimt

1 EL Honig

Zubereitung:

Haferflocken und Mandeln zusammen mit 1 Prise Salz in einer kleinen Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze rösten, bis sie duften, zwischendurch umrühren. Hüttenkäse und griechischen Joghurt verrühren und auf 2 Teller verteilen. Apfel waschen, Kerngehäuse entfernen und den Apfel in schmale Stifte schneiden. Ingwer schälen und reiben. Haferflocken-Crunch mit Ingwer, Kardamom und Zimt würzen und mit Apfelstiften auf dem Hüttenkäse-Frühstück verteilen, mit Honig beträufeln und zum Frühstück servieren.

#2 Chai Latte mit Zimt

In knapp 10 Minuten ist ein Chai Latte zubereitet. Lass ihn dir schmecken. Getty Images/invizbk

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Tut einfach gut: Chai Latte wärmt von innen und schmeckt wohltuend würzig süß. Der Klassiker aus Indien ist eine Mischung aus Milch und kräftigen Gewürzen. Man kann klassisch oder vegan zubereiten.

Zutaten für 2 Portionen:

1 Stange Zimt

2 Sternanis

½ TL getrocknete Nelken

½ TL schwarze Pfefferkörner

1 ½ TL ganzer Kardamom

1 daumengroßes Stück Ingwer

1 EL Zucker (alternativ: Agavendicksaft)

500 ml Pflanzen-Drink oder Milch

1 EL losen Assam-Schwarztee

Zubereitung:

Zimt, Sternanis, Nelken, Pfeffer, Kardamom ohne den Zucker in einem Mörser grob zerstoßen. Ingwer in Scheiben schneiden. Gewürze in einem Topf bei mittlerer Hitze ohne Fett kurz anrösten bis sich ihr aromatischer Duft verbreitet. Ingwer und 300 ml Wasser hinzufügen und alles aufkochen lassen. Anschließend den Zucker und den Pflanzen-Drink (oder die Milch) hinzufügen. Bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen und anschließend den Topf vom Herd nehmen. Schwarztee hinzufügen und alles 5 Minuten ziehen lassen. Tee durch ein Sieb in Gläser oder Tassen füllen und heiß genießen.

#3 Zimt-Zupfbrot

Einfach köstlich: Versüße dir den Winter mit einem selbstgebackenen Zimt-Zupfbrot. Getty Images/ VeselovaElena

Zubereitungszeit: 30 Minuten, Gesamtzeit: 2 Stunden, 30 Minuten

Wer Zimtschmecken liebt, sollte unbedingt auch das Zimt-Zupfbrot probieren. Die Zubereitung ist vielleicht etwas aufwändiger, aber die Arbeit wird mit köstlichem Zimt-Gebäck belohnt!

Zutaten:

300 g Mehl (Type 405)

55 g Zucker

2 ½ TL Trockenhefe

½ TL Salz

60 ml Wasser

80 ml Milch

55 g Butter

2 Eier

1 TL Vanillezucker

Etwas Mehl und Fett für die Form

Zutaten für die Füllung:

130 g Zucker

55 g Butter

2 TL Zimt

1 Prise Muskat

Zubereitung:

Zucker, 250 g Mehl, Hefe und Salz in einer großen Schüssel mischen und beiseite stellen. Die Eier schaumig schlagen und ebenfalls beiseite stellen. In einem kleinen Topf die Milch erhitzen und die Butter darin schmelzen, dabei aufpassen, dass die Milch nicht kocht. Wasser und Vanillezucker unterrühren. Die Milchmischung bei laufendem Rührgerät zur Mehlmischung geben und unterrühren. Die schaumig geschlagenen Eier sowie die verbleibenden 80 g Mehl dazugeben, dabei ständig weiter rühren. Den Teig mit einem Küchenhandtuch abgedeckt an einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen, das Volumen sollte sich etwa verdoppeln. Währenddessen für die Füllung Zucker, Zimt und Muskat mischen. Die Butter in einem kleinen Topf erhitzen und leicht bräunen lassen. Beiseite stellen. Eine kleine Kastenform einfetten und mit Mehl bestäuben. Den Backofen auf 180°C vorheizen. Nach Ende der Gehzeit den Teig auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche setzen und 2 EL Mehl einkneten. Mit einem Tuch abdecken und noch mal ein paar Minuten ruhen lassen. Mit einem bemehlten Nudelholz den Teig zu einem Rechteck ausrollen (ca. 30 x 50 cm). Dann quer in 6 Streifen schneiden, die Breite eines Streifens sollte dabei in etwa der Breite der Kuchenform entsprechen. Den ersten Streifen mit der geschmolzenen Butter bestreichen und mit 1/6 der Zuckermischung bestreuen. Den zweiten Streifen exakt obendrauf legen und wieder mit Butter und der Zuckermischung bestreichen. Mit den restlichen 4 Streifen ebenso verfahren, sodass ein Teigstapel entsteht. Mit einem scharfen Messer den Stapel in 6 ungefähr gleich große Stücke schneiden. Die Ministapel nebeneinander mit den Kanten nach oben in die Form setzen. Evtl. noch mit etwas Zimt und Zucker bestreuen und im vorgeheizten Ofen ca. 60 Minuten backen.

#4 Zimtbällchen

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Knusprig und kalorienarm: Diese köstlichen Zimtbällchen sind kinderleicht zu machen. Vor dem Backen werden die Plätzchen in Zimt und braunem Zucker gewälzt und haben anschließend eine herrlich süße Ummantelung.

Zutaten für 45 Stück:

100 g Butter (kalt)

150 g Mehl

75 g Zucker

1 Eigelb

1 Prise Salz

Zutaten zum Wälzen:

30 g braunen Zucker (feinen oder weißen)

1 TL Zimt (gemahlen, evtl. etwas mehr)

Zubereitung:

Die Butter in kleine Stücke schneiden. Butter, Mehl, Zucker, Eigelb und Salz mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Anschließend den Teig für 30 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 200°C (Umluft 180°C, Gas Stufe 4) vorheizen. Den Teig in 45 Stücke teilen und jede Teigportion mit den Händen zu einer Kugel rollen. Braunen Zucker und Zimt mischen und die Kugeln darin wälzen. Die Kugeln mit etwas Abstand nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und im vorgeheizten Ofen etwa 8 bis 10 Minuten backen. Die Plätzchen vom Blech nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Am längsten bleiben sie in einer gut schließbaren Blechdose frisch.

#5 Dattel-Zimtcreme

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Nicht nur zur Weihnachtszeit ist die Dattel-Zimtcreme ein köstlicher Brotaufstrich. Die Zutaten findet man in jeder Küche, somit ist die Dattel-Zimtcreme schnell angerührt.

Zutaten:

600 g Doppelrahmfrischkäse

2 EL Zimtpulver

3 EL Walnüsse

5 Datteln (getrocknet)

3 EL Honig

Zubereitung:

Datteln in ganz kleine Stückchen schneiden. Walnüsse mit dem Mörser zerkleinern, ein Drittel davon beiseite stellen. Alle Zutaten in einer Schüssel mit einem Esslöffel vermengen. Zum Schluss die restlichen Walnusskrümel auf der Creme verteilen.

#6 Apfelkompott mit Zimtcreme

Schmeckt den Großen und den Kleinen: Apfelkompott mit Zimt. Getty Images/ASIFE

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Kinder mögen dieses Dessert genauso gerne wie Erwachsene. Die Kombination aus Äpfeln, Rosinen, Joghurt, Honig und Zimt begeistert jeden Feinschmecker. Ein köstlicher Nachtisch – nicht nur in der kalten Jahreszeit.

Zutaten für 4 Portionen:

6 Äpfel

Etwas Zitronensaft

3 EL Rosinen

4 EL Zucker

4 EL Wasser

250 g Naturjogurt

200 ml Sahne

3 EL Honig

1 TL Zimt

Zubereitung:

Zuerst die Äpfel waschen, nach Bedarf schälen, in Stücke schneiden und in einen Topf geben. Einige Spritzer Zitronensaft, Wasser, Rosinen und Zucker dazugeben und zum Kochen bringen. Dann die Flamme herunterschalten und bei kleiner Hitze etwa 5 bis 8 Minuten köcheln lassen. Ab und zu umrühren. Dann vom Herd nehmen und ziehen lassen. Joghurt mit Honig und Zimt in einer Schüssel verrühren. Die Sahne mit dem Handrührgerät steif schlagen und unter den Joghurt heben. Das Apfelkompott entweder kaltstellen oder noch lauwarm auf Schälchen verteilen und die Joghurt-Zimtcreme darüber geben. Kalt oder warm genießen.

#7 Indisches Butter-Chicken mit Zimt

Eine kleine kulinarische Reise nach Indien? Kein Problem mit diesem köstlichen Butter-Chicken-Rezept. Getty Images/Lisovskaya

Zubereitungszeit: 30 Minuten, Gesamtzeit: 2 Stunden

Zimt passt wunderbar zu herzhaften Gerichten. Dieses indische Butter-Chicken wird im Ofen gebacken und anschließend mit einer würzigen Tomatensoße mit Zimt, Ingwer und Knoblauch serviert. Dazu passt Reis oder Naan (asisatisches Fladenbrot).

Zutaten für 2 Personen:

500 g Hähnchenbrust

Zutaten für die Marinade:

1 TL Paprikapulver

1 EL Zitronensaft

1 TL Salz

1 Becher Joghurt (150 g)

1 TL Cayennepfeffer

1 EL Garam Masala

1 Zehe Knoblauch

1 Stück Ingwer, daumengroß

Weitere Zutaten:

4 EL Butter

1 Zwiebel

500 g passierte Tomaten

1 TL Zimt

1 TL Salz

2 TL Cayennepfeffer

1 Stück Ingwer, daumengroß

1 Zehe Knoblauch

1 EL Honig

150 ml Sahne

Korianderblätter

Zubereitung:

Die Hähnchenbrust in Stücke schneiden. Knoblauch und Ingwer klein schneiden und mit den Zutaten für die Marinade mixen. Das Fleisch hinzufügen und mit der Marinade gut vermischen. Mindestens eine Stunde einziehen lassen. Noch besser: Das Fleisch bereits am Vortag marinieren und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Den Ofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen, dann das Fleisch in einer Auflaufform für 25 Minuten garen. Zwiebel klein hacken und in 2 EL Butter glasig anschwitzen. Die passierten Tomaten, den Zimt, 1 TL Salz, 2 TL Cayennepfeffer, 1 Stück Ingwer und 1 Knoblauchzehe hinzugeben. Alles 20 Minuten mit Deckel und bei niedriger Temperatur köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. Die restliche Butter, Honig und Sahne hinzufügen und weitere 3 Minuten köcheln. Das Fleisch aus der Marinade nehmen, in die Soße geben, kurz umrühren und 2 Minuten mitköcheln lassen. Servieren und nach Belieben ein paar frisch gehackte Korianderblätter hinzufügen. Dazu passt Reis oder Naan.

#8 Heißer Apfelsaft mit Zimt

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Nach einem langen Winterspaziergang wärmt der heiße Apfelsaft mit Zimt den Körper wieder auf. Auch sehr zu empfehlen bei einer aufkommenden Erkältung.

Zutaten für 2 Personen:

½ Stange Zimt

Kleines Stück Ingwer

1 Liter Apfelsaft

Honig oder Ahornsirup

Zubereitung:

Zimtstange im Mörser zerkleinern. Zimt mit der geschälten Ingwerscheibe und dem Apfelsaft in einen Topf geben und zum Sieden bringen. Zehn Minuten ziehen lassen, dann abseihen. Nach Belieben das Getränk mit Honig oder Ahornsirup süßen oder mit weiteren Gewürzen wie Gewürznelken, Sternanis oder Zitrone verfeinern.

#9 Ananas-Curry mit Zimt

Zubereitungszeit: 25 Minuten

Hier trifft fruchtige Süße auf fernöstliche Würze. Zimt gibt dem köstlichen Ananas-Curry aus Sri Lanka einen exotischen Touch.

Zutaten für 4 Personen:

50 g Kokosöl

2 Schalotten, fein gehackt

1 Stück Zitronengras (ca. 10 cm), flach geklopft

1 Zweig frische Curryblätter (notfalls getrocknete, dann aber 2–3 Zweige)

1 reife Ananas

1 Stück Cassia-Zimtstange

1 rote Chilischote

1 TL braune Senfsamen

½ TL gemahlene Kurkuma

250 ml Kokosmilch

½ TL Fenchelsamen

Zubereitung:

Das Kokosöl in einem Topf zerlassen und die Schalotten darin glasig dünsten. Die Curryblätter und das Zitronengras zugeben und bei schwacher Hitze 6 bis 8 Minuten mitdünsten. Die Ananas schälen, vom Strunk befreien und in Stücke schneiden. Mit den übrigen Zutaten (außer den Fenchelsamen) vermengen, dann alles noch etwa 5 Minuten köcheln lassen. Die Fenchelsamen in einer Pfanne ohne Fett rösten, im Mörser grob zermahlen und zum Curry geben. Alles vermengen und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken und das Ananas-Curry mit Reis servieren.

#10 Möhrensuppe mit Zimt

Diese Möhrensuppe mit Zimt wärmt an Wintertagen von innen auf. Getty Images/LauriPatterson

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Die köstliche Möhrensuppe ist genau richtig, wenn es draußen ungemütlich wird. Hier treffen kräftige Gewürze auf frische Möhren und geben Körper und Seele neue Kraft.

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Möhren

2 rote Zwiebeln

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

1 EL Öl

gemahlener Kreuzkümmel und Koriander, Salz, Pfeffer

½ Zimtstange

1 EL Gemüsebrühe (instant)

1 Knoblauchzehe

150 g Joghurt

4 EL Rauchmandeln

Zubereitung: