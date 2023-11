Die Wochenend-Wundertüte: 33 ultimative Tipps für ein abenteuerliches Wochenende

Das Wichtigste in Kürze Wochenenden sollten zur entspannten Erholung, aber auch für spaßige Unternehmungen genutzt werden, um die Zeit voll auszukosten.

Aktivitäten am Wochenende bringen Abwechslung in den Alltag, stärken das Wohlbefinden und füllen die Energiereserven auf.

Du hast noch keine Pläne fürs Wochenende? Dann wird's aber höchste Zeit! Wir kennen die 33 besten Unternehmungen, die du sowohl allein als auch mit deinen Freundinnen und Freunden machen kannst. Viel Spaß!

Ideen und Tipps: Die besten Unternehmungen am Wochenende

Endlich Wochenende! Das denken sich die meisten von uns, spätestens an den Freitagnachmittagen. Für viele ist das Wochenende die einzige Zeit, um Dinge zu erledigen, die unter der Woche im Alltagsstress untergegangen sind. Aber das ist nicht das, worauf wir uns am meisten freuen. Denn das Wochenende bietet ebenfalls endlich genug Zeit, um etwas Schönes mit unseren Liebsten zu unternehmen. Auf der Couch zu lümmeln muss natürlich auch mal sein, rauszukommen und etwas zu erleben ist jedoch mindestens genauso wichtig. Es hilft dabei, den Kopf von der Arbeit freizubekommen, wir können neue Seiten an uns entdecken, die Bindung zu anderen vertiefen und Abwechslung in unser Leben bringen.

Doch wenn es plötzlich ans Pläne schmieden geht, bleiben häufig die Ideen aus. Was kann man am Wochenende machen? Spazierengehen? Im Café sitzen? Es gibt unzählige Möglichkeiten, die sich an den freien Tagen unternehmen lassen. Wir haben nach den besten und beliebtesten Aktivitäten gesucht und jede Menge tolle Unternehmungen für dich aufgelistet. Einige davon lassen sich auch miteinander kombinieren. Darunter findest du Ideen für Draußen und Drinnen und Dinge, die du entweder mit anderen oder alleine unternehmen kannst. Solo-Aktivitäten haben viele Vorteile und stärken die Beziehung zu dir selbst. Aus diesen Gründen solltest du regelmäßig Zeit mit dir selbst verbringen:

Du lernst dich selbst noch besser kennen.

Du verlässt deine Komfortzone und lernst, mutiger zu werden.

Du öffnest dich neuen Erfahrungen.

Du musst keine Kompromisse eingehen.

Du lernst den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit.

Aber nicht nur Solo-Unternehmungen tragen zu deiner Persönlichkeitsentwicklung bei. Ebenso ein Freiwilligendienst kann bereichernd sein. Dabei sollst du dich keineswegs in deiner Freizeit überfordern. Es kann allerdings viel Spaß bringen, du triffst neue Menschen und tust etwas Gutes.

Brunch mit Freundinnen und Freunden Picknick Kochkurs Backnachmittag Grillparty Kochabend Krimidinner Ein neues Restaurant ausprobieren Club / Diskothek Museum Oper Kino Planetarium besuchen (Floh-)Markt Shopping-Tour Kreativ sein (zum Beispiel mit Mal- oder Bastelprojekte) Spieleabend Filmeabend Lasertag Billiard Bowling Escape Room Fahrradtour Kajaktour Kletterhalle In einen Freizeitpark fahren Spa-Besuch Waldspaziergang Nachtspaziergang Ans Meer fahren Einen neuen Ort in der eigenen Stadt entdecken Tagesausflug in eine benachbarte Stadt Ehrenamt

Du suchst noch nach Rezepten für den perfekten Brunch? Hier wirst du garantiert fündig.

Was du außerdem tun kannst ist, etwas vollkommen Neues auszuprobieren. Gibt es eine Sache, die du schon immer mal machen wolltest? Ein Hobby oder einem Abenteuer, dem du nie nachgegangen bist? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür! Noch ein Tipp: Die Wochenenden verfliegen wie im Flug und deine Zeit ist begrenzt. Achte auf eine gute Balance aus Erholung und Unternehmungen und verbringe deine freien Tage mit Menschen die dir gut tun.

