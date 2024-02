Diese witzigen WhatsApp-Sprüche sorgen garantiert für Lacher

Brauchst du auch mehr Leichtigkeit in deinem Alltag? Um zwischendurch mal abzuschalten und ein bisschen Spaß zu haben, sind lustige Sprüche perfekt. Wir haben 11 verschiedene Bilder, die du in deinen Status stellen oder an deine Liebsten auf WhatsApp versenden kannst. Mach einen Screenshot und verbreite gute Laune!

Lustige WhatsApp-Sprüche mit Flachwitzen

Füße hoch, der Witz kommt flach! Oft reicht schon ein kleiner lustiger Spruch und wir können uns vor Lachen nicht mehr halten. Flachwitze lassen sich perfekt über WhatsApp verschicken und bringen deinen Kontakt definitiv zum Schmunzeln. Außerdem kannst du diese Bilder auch sehr gut in deinen WhatsApp-Status stellen, um auch anderen zu signalisieren: Hey, Lachen tut gut!

Manche Flachwitze sind es durchaus wert, geteilt zu werden - oder? © Pixabay; Katharina Heine

Die einen finden Flachwitze zu schlecht, die anderen lachen sich über die kleinen Texte schlapp. Wenn du weißt, wer im "Team Humor" spielt, dann darfst du ihr oder ihm bei der nächsten Erkältung dieses Bild schicken!

Dein:e Freund:in ist krank? Hier kommt Aufheiterung! © Pixabay; Katharina Heine

Lustige WhatsApp-Sprüche über den Haushalt

Viele empfinden Putzen als lästigen Punkt auf unserer To-do-Liste. Da fällt dir spontan jemand ein? Ran ans Handy, denn eins ist sicher: Putzmuffel werden dieses Bild lieben!

Lange nicht mehr Fenster geputzt? Dann stell doch einfach diesen Spruch in deinen WhatsApp-Status. © Pixabay; Katharina Heine

Neben dem Süßigkeitenfach war auch der Schrank mit den Putzmitteln für uns als Kinder tabu. Schade, dass dieses Verbot ab einem gewissen Alter nicht mehr gültig ist. Kennst du jemanden, der um den Putzschrank immer noch einen großen Bogen macht?

Dieser lustige Spruch bringt nicht nur Putzmuffel zum Schmunzeln. © AdobeStock/Uuganbayar; Katharina Heine

Manchmal spielt uns das Gedächtnis beim Gang durch die eigene Wohnung einen Streich. "Was wollte ich gerade noch machen?" ist eine Frage, die uns oft minutenlang beschäftigen kann. Genau für diesen Moment ist unser WhatsApp-Spruch perfekt.

Na, kennst du diese Situation auch? Dann schicke diesen Spruch an deine Liebsten. © Adobe Stock/vadymstock; Katharina Heine

Lustige WhatsApp-Sprüche für Faulenzer

Manchmal tut es so gut, einfach nur faul zu sein. Da spielt es auch keine Rolle, wie schön das Wetter draußen ist, wir wollen aufs Sofa. Ein Spruch für alle Couch-Potatos!

Bei Sonnenschein darf man nicht faul sein? Falsch gedacht! © Pixabay; Katharina Heine

Na, immer noch verschlafen? Vor allem zu Beginn der Woche starten wir eher müde in den Tag - da kann auch der dritte Kaffee nicht helfen. Zeit für ein Statement.

Immer noch müde? Dann verschicke diesen lustigen Spruch per WhatsApp. © Pixabay; Katharina Heine

Lustige WhatsApp-Sprüche über Sport

Du zählst dich eher zur Kategorie Bewegungsmuffel statt Sportskanone? Steh dazu und bringe deine Kontakte damit zum Lachen. Auch als Profilbild für deine neue Sportgruppe auf WhatsApp ist dieser Spruch ein sympathischer Lacher.

Ein lustiger WhatsApp-Spruch für alle, die beim Sport eher liegen als stützen. © Adobe Stock/vadymstock; Katharina Heine

Du möchtest dich mit Freund:innen wieder fürs Joggen begeistern, aber eure Ausdauer ist aktuell noch nicht auf der Höhe? Nimm es mit Humor. Außerdem kannst du diesen Spruch auch mit der Frage verbinden, ob ihr euch demnächst für eine kleine Joggingrunde verabreden wollt.

Noch nicht ganz wieder in Form? © Adobe Stock/Alex; Katharina Heine

Lustige Sprüche über die Partnerschaft

Unterschiedliche Hobbys oder Vorlieben verurteilen eine Beziehung nicht zum Scheitern. Im Gegenteil: Oft sind sie sogar echt praktisch. Neben der verbreiteten Oliven-Theorie, bei der ein:e Partner:in Oliven mag und der oder die andere nicht, können auch unterschiedlich verteilte Kochkünste spannend sein. Herrscht in deiner Beziehung das Motto: Der eine kocht, der andere isst? Dann passt dieser WhatsApp-Spruch perfekt!

Die perfekte Ergänzung: Wenn Kompetenzen in der Küche unterschiedlich verteilt sind… © Adobe Stock/dhtgstockphoto; Katharina Heine

In unserer Vorstellung ist der Pullover des Partners viel zu groß und deshalb total gemütlich. Wenn das in der Realität etwas anders aussieht, eignet sich folgender Spruch ideal.