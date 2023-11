Digitale Herzlichkeit: Wunderschöne Geburtstagswünsche per WhatsApp für deine Liebsten

Geburtstage im goldenen Herbst sind besonders schön - dabei darf ein kleiner Glückwunsch natürlich nicht fehlen! Egal, ob für deine Freundin, einen Freund oder deine Familie: Wir haben für jeden den passenden WhatsApp-Gruß zum Geburtstag. Mache einfach einen Screenshot und verschicke das Bild an das Geburtstagskind.

WhatsApp-Grüße zum Geburtstag: kleiner Glückwunsch

Eine Bekannte oder ein Bekannter hat Geburtstag und du möchtest ihnen einen kleinen Gruß schicken? Dann muss es nicht immer ein langer Spruch sein. Allein der Satz "Alles Gute zum Geburtstag" bereitet dem Geburtstagskind eine Freunde. Zu diesem Bild bietet es sich ebenso an, persönliche Worte und Glückwünsche an die Person zu richten.

Ein WhatsApp-Gruß mit einem kleinen Geburtstagsgruß zeigt, dass du an die Person denkst. © Pixabay; Katharina Heine

"Happy Birthday to you" - dieses Geburtstagslied kennen doch alle. Und passend dazu kannst du einen dezenten Geburtstagsgruß per WhatsApp verschicken. Egal, ob an Arbeitskollegen oder einen Verwandten: Dieser Gruß ist ideal für eine kleine Aufmerksamkeit zum Ehrentag. Vor allem, wenn die Person ein Fan von dezenten Bildern ist, eignet sich dieser WhatsApp-Gruß perfekt.

Wünsche einer Person "Happy Birthday" mit diesem WhatsApp-Gruß. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Geburtstag: für eine Freundin

Eine gute Freundin von dir hat Geburtstag und du suchst noch den passenden Gruß für WhatsApp? Dann haben wir hier das Richtige für dich. Denn sind wir mal ehrlich: Manchmal kann man nicht mit Worten beschreiben, wie wichtig einem die Person ist. Zusätzlich zu diesem WhatsApp-Gruß kannst du deiner Freundin einen gemeinsamen Ausflug schenken. Denn gemeinsame Zeit ist doch am Schönsten!

Schicke deiner Freundin einen bedeutsamen WhatsApp-Gruß zum Geburtstag. © Pixabay; Katharina Heine

Es ist doch unbezahlbar, mit einer Freundin gemeinsam auf der Couch zu sitzen und ein Gläschen Wein zu trinken. Wenn ihr beide an diesem Treffen festhaltet, eignet sich folgender WhatsApp-Gruß perfekt. Hast du noch kein Geschenk? Dann wäre doch ein persönliches Weinglas mit einer Flasche ihres Lieblingsweines perfekt.

Ein WhatsApp-Gruß zum Geburtstag für Weinliebhaberinnen. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Geburtstag: für einen Freund

Für den Geburtstag eines Kumpels brauchst du natürlich auch einen passenden WhatsApp-Gruß. Ein lustiger, mit einem Augenzwinkern gemeinter, Spruch über Männer eignet sich hier sehr gut. Zusätzlich zu diesem Geburtstagsgruß kannst du auch persönliche Glückwünsche dazu schreiben. Erinnere doch gerne an ein tolles Erlebnis mit deinem Kumpel, an was du immer wieder denken musst.

Ein lustiger WhatsApp-Gruß für einen guten Freund. © AdobeStock/pixelliebe; Katharina Heine

Zum Geburtstag eines Freundes trifft man sich gerne, um auf die Person gemeinsam anzustoßen. Wenn du deinen Freund zu seinem Geburtstag mit einem Bier besuchen möchtest, kannst du diesen WhatsApp-Gruß an ihn verschicken. Auch hier lohnt es sich, ein paar persönliche Glückwünsche als Nachricht hinterher zu schicken.

Ein WhatsApp-Gruß zum Geburtstag für den besten Kumpel. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Geburtstag: Nimm das Alter mit Humor

Sind wir mal ehrlich: Ab einem gewissen Lebensjahr macht sich unser Alter bemerkbar. Die Knochen tun hier und da etwas weh und wir sind nicht mehr so fit, wie wir es einmal waren. Aber das ist für uns kein Grund zur Sorge! Lieber nehmen wir unser höheres Alter mit Humor. Passend dazu gibt es verschiedene WhatsApp-Grüße. Wie wärs denn mit diesem lustigen Spruch:

Ein humorvoller WhatsApp-Gruß zum Geburtstag geht immer! © Pixabay; Katharina Heine

Ein weiterer WhatsApp-Gruß zum Geburtstag bringt deinen Freund oder deine Freundin zum Schmunzeln. Erinnere in einer persönlichen Nachricht doch gerne an einen Moment aus eurer Jugend oder aus den vergangenen Jahren, wo ihr auch in einer kurzen Hose bei kalten Temperaturen um die Häuser gezogen seid. Damit bringst du deinen WhatsApp-Kontakt an seinem Ehrentag mit Sicherheit zum Lachen.

Kennst du das auch? Dann verschicke diesen WhatsApp-Gruß an das Geburtstagskind. © AdobeStock/pixelliebe; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Geburtstag: ein Rezept

Du möchtest dich von den klassischen WhatsApp-Grüßen abheben und ein besonderes Bild an das Geburtstagskind verschicken? Dann eignet sich dieser Geburtstagsgruß in Form eines Kuchenrezeptes. Hier zeigst du der Person, was du ihr alles für das kommende Lebensjahr von Herzen wünschst. Schreibe in einer Nachricht dazu, auf welches gemeinsame Ereignis du dich am meisten freust.

Ein Geburtstagsgruß per WhatsApp als Kuchenrezept. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Geburtstag: für die Vergesslichen

Geburtstag vergessen? Keine Sorge, das passiert doch jedem einmal. Für diese Situation kannst du auf einen WhatsApp-Gruß zurückgreifen, der dem Geburtstagskind nachträglich alles Gute wünscht. Gleichzeitig entschuldigst du dich bei der Person, dass du den Geburtstag vergessen hast. Kleiner Tipp: Besuche doch deinen Freund oder deine Freundin als Wiedergutmachung. Ein schöner Blumenstrauß oder ein persönliches Geschenk dazu und die Person wird dir das Schlamassel verzeihen.