Dunkle Schokolade hebt die Stimmung: Leckeres Hausmittel gegen Müdigkeit 

Der Sommer ist zu Ende, der Herbst hält Einzug. Und damit bei vielen Menschen auch die andauernde Müdigkeit. Aber es gibt gute Neuigkeiten: Wir sind dem Müdesein nicht ausgeliefert und können einige Dinge tun, um unseren Körper wieder auf Trapp zu bringen. Hier liest du, welche Hausmittel und Tricks helfen.

Müde im Herbst: Das sind die Ursachen

Mit dem Ende des Sommers werden auch die Tage wieder kürzer und grauer. Das bedeutet, wir haben im Herbst und Winter von einer Sache deutlich weniger: Sonnenlicht. Das brauchen wir aber, um Vitamin D herzustellen. Und Vitamin D brauchen wiederum, um das Glückshormon Serotonin zu produzieren. Da wir aber ohne Sonnenlicht nur schwer unseren Bedarf durch Lebensmittel decken können, werden viele Menschen generell müder und schlaffer.

Erschwerend kommt hinzu, dass unser Körper Dunkelheit als Signal nimmt das Schlafhormon Melatonin zu produzieren. Das bedeutet, an den kürzeren Tagen (und damit längeren Nächten), fühlen wir uns noch schläfriger.

Außerdem verkriechen wir uns bei kalten Temperaturen lieber in unseren Wohnungen, als uns draußen zu bewegen. Das zahlt noch mehr auf den Vitamin D Mangel ein und hat in der Regel weniger Bewegung zur Folge. Müdigkeit und Kraftlosigkeit sind dann die Folge. Dabei gibt es einige Hausmittel, mit denen du der Müdigkeit den Kampf ansagen kannst.

Diese Lebensmittel helfen gegen Herbst-Müdigkeit

Dass Fast Food und weitere ungesunde Lebensmittel nicht gut für uns sind, weißt du bestimmt schon. Gleichzeitig machen sie uns aber auch müde. Dabei gibt es einige leckere und gesunde Lebensmittel, die uns regelrecht wach machen.

Zum energetischen Start in den Tag empfiehlt sich zum Beispiel ein Müsli mit Haferflocken und Bananen und/oder Wassermelone als Frühstück. Haferflocken sättigen dich und geben dir durch die langkettigen Kohlenhydrate lange Energie (Fun Fact: genauso gesund sind sie für Igel). Ebenso die Bananen, die dir morgens schnell Energie geben. Die Wassermelone enthält viel Flüssigkeit, die dich ebenfalls beim Wachwerden unterstützt.

Aber Achtung: Bananen besser nicht pur zum Frühstück essen. Sie sind zwar gesund und haben viele Vitamine und Nährstoffe, doch sie enthalten auch viel Fruchtzucker, der dich schnell wieder hungrig werden lässt. Deshalb iss sie immer in Kombination mit Eiweiß und gesunden Fetten (z.B. Joghurt). So bist du lange satt, wach und kannst die Nährstoffe gut verdauen.

Dazu dann noch ein Glas Wasser mit Zitronensaft und der Frühstückskick ist perfekt. Viel Wasser trinken ist auch hier der magische Schlüssel, denn zu wenig Flüssigkeit macht uns ebenfalls müde.

Als Anti-Müdigkeits Snacks über den Tag hinweg eignen sich folgende Lebensmittel ganz besonders (auch weil sie echt gesund sind):

Dunkle Schokolade (mind. 70% Kakaoanteil)

Äpfel

Nüsse und Samen (z.B. Kürbiskerne)

Datteln

Hummus mit Gemüse

Außerdem kannst du mit Avocados, fettem Fisch, Spinat (den kannst du sogar im Herbst selbst anbauen) und Grünkohl etwas gegen die ständige Müdigkeit unternehmen. Zusammenfassend helfen dir alle Lebensmittel gegen die Schläfrigkeit, die dir die Vitamine A, C und D geben, sowie magnesiumhaltige Lebensmittel.

Viele greifen am Morgen vor allem zu Kaffee. Eine gute Alternative ist auch schwarzer Tee oder Matcha, die sogar noch länger munter halten als der Kaffee.

Außerdem ein netter Nebeneffekt: Mit Tee nimmst du gleichzeitig ab.

Sonne tanken gegen Herbst-Müdigkeit

Auch wenn es im Herbst deutlich weniger Sonnenstunden gibt, als im Sommer, solltest du sie genießen - wann immer sich die Sonne blicken lässt. Denn so füllst du deinen Vitamin D Haushalt auf. Am besten direkt rausgehen und einen kleinen Spaziergang in der Mittagspause machen. Ist das Wetter allerdings so schlecht, dass du einfach nicht raus kannst oder willst, reiß die Fenster regelmäßig auf, um die verbrauchte Luft durch frische zu ersetzen und deine Müdigkeit gleich mit raus zu lüften.

Im Winter kann es außerdem helfen, den Vitamin D Speicher durch Nahrungsergänzungsmittel aufzufüllen. Ist dieser nämlich leer, führt das auch zu Müdigkeit und Antriebslosigkeit.

Gegen Müdigkeit mit einem Kaugummi

Haben dich deine Lehrer damals auch keinen Kaugummi im Unterricht kauen lassen? Dabei hilft auch der gegen Müdigkeit - was in so manch einer öden Unterrichtsstunde echt hilfreich gewesen wäre. Mit dem Kauen des Kaugummis regst du die Durchblutung im Gehirn an, was wiederum ein ordentlicher Wachmacher ist. Noch effektiver ist der Kaugummi-Trick mit Pfefferminzgeschmack. Der gibt dir einen zusätzlichen Frische-Kick.

Müde während der Arbeit: Mach eine Pause

Klingt ziemlich einfach, aber auch das hilft. Besonders langes Sitzen und Starren auf den Bildschirm machen uns und unsere Augen müde. Da kann es schon Wunder wirken eine kurze Pause einzulegen und aus dem Fenster zu schauen oder ein frisches Glas Wasser zu holen.

Sollte es ganz schlimm sein, mit der Müdigkeit, kannst du auch ein kurzes Mittagsschläfchen einlegen. Dabei liegt die Betonung auf "kurz". Denn in den Tiefschlaf solltest du nicht fallen. Wenn das passiert, wachst du wahrscheinlich noch müder auf als vorher. Deshalb beschränke das Schläfchen auf maximal 30 Minuten Dösen.

Hier noch ein Hinweis: Wenn du abends Probleme mit dem Einschlafen hast, sei mit dem Mittagsschlaf vorsichtig. Denn ein Mittagsschläfchen kann auch dazu führen, dass du abends wach bist und schlecht einschlafen kannst. In dem Fall lohnt es sich, lieber eines der anderen Hausmittel gegen Müdigkeit auszuprobieren.

Oft müde: Baue Bewegung in deinen Alltag ein

Wenn man so richtig müde ist, will man eigentlich nur schlafen. Aber es lohnt sich, den Schweinehund zu überwinden und sich ein bisschen zu bewegen. Sei das leichtes Stretching oder Bürogymnastik, oder für die ganz Aktiven direkt eine Runde Sport in der Mittagspause (ein Spaziergang sollte aber auch reichen). Durch die Bewegung wird dein Kreislauf angeregt und dein Gehirn mit neuem Sauerstoff versorgt, sodass du danach wieder voll durchstarten kannst.

Mit einer kleinen Sport- oder Stretchingeinheit wirst du schnell wieder munter. picture alliance / Zoonar | Oleksandr Latkun

Hast du zu Hause oder im Büro sogar den Luxus, eines höhenverstellbaren Tisches, kann es auch helfen, eine Weile im Stehen zu arbeiten.

Musik hilft gegen Dauermüdigkeit

Musik beeinflusst nicht nur, was wir essen. Mit ihr arbeitet es sich zudem leichter und wacher. Also suche deine Lieblingsplaylist raus und spiel sie ab, sofern das während der Arbeit möglich ist. Ansonsten in einer kurzen Pause die Kopfhörer rein und die Müdigkeit vergessen. Bist du noch dazu im Homeoffice oder Auto unterwegs, sing ruhig lautstark mit oder leg noch ein kleines Tänzchen hin, damit wäre dann sogar noch Bewegung dabei.

Mit ein bisschen Musik bekommt der Tag neuen Schwung. picture alliance / Bildagentur-online/Blend Images | Blend Images/Roberto Westbrook

Ständig Müde: Sorge für mehr Abwechslung

Es gibt Tage, da sind die Aufgaben in der Arbeit einfach nicht so spannend, wie vielleicht an anderen. Wird die Arbeit allerdings zu monoton und eintönig, reagiert unser Körper gern mal mit Müdigkeit auf die Unterforderung. Deshalb ist es dann wichtig, dass du deinem Gehirn neue Reize bietest, um wieder wach zu werden. Kannst du dir deine Aufgaben selbst einteilen, empfiehlt es sich zwischendurch eine andere zu erledigen. Alternativ kannst du dir auch eine kleine Pause gönnen, in der du dich mit einem oder einer deiner Kollegen oder Kolleginnen unterhältst.

Es kann außerdem helfen, dich bewusst zu konzentrieren und dein Gehirn so wieder anzukurbeln. Ideal eignen sich zum Beispiel Logik- oder Kreuzworträtsel. Probiere es doch mal aus.

Gegen Müdigkeit mit äußeren Reizen

Äußere Reize helfen ebenfalls gegen Müdigkeits-Phasen. So kannst du zum Beispiel versuchen, dich in die Innenseiten deines Oberschenkel zu kneifen. Was deinen Kreislauf ebenfalls in Schwung bringt: halte deine Ellbogen in kaltes Wasser oder lass kaltes Wasser über deine Handgelenke laufen. Oder du duschst gleich ganz kalt (warm tut es aber auch).

Außerdem hilft eine Massage der Ohrläppchen. Dafür nimmst du Daumen und Zeigefinger und knetest damit deine beiden Ohrläppchen etwas durch und ziehst leicht daran.

Bist du akut müde, sind diese Hausmittel mehr als geeignet, dich wieder fit zubekommen. Für einen nachhaltigen Langzeiteffekt gilt aber dennoch …

Tipps gegen Müdigkeit: So kannst du vorbeugen

Am besten hilft es natürlich auch bei Müdigkeit am Tag, wenn wir nachts ausreichend und erholsam schlafen. Auch dafür gibt es ein paar Tipps und Tricks, um besser ein- und durchzuschlafen:

Bildschirme (wie TV und Smartphone) vor dem Schlafen nicht mehr nutzen.

Zur Ruhe kommen, durch z.B. Entspannungstechniken oder ein Bad.

Ab dem Nachmittag keine Koffeinhaltigen Getränke/Lebensmittel mehr zu dir nehmen.

Abends etwas leichtes essen, damit die Verdauung nicht beim Schlafen stört.

Alkohol hilft beim Einschlafen, aber NICHT beim Durchschlafen - den also lieber weglassen.

Das Schlafzimmer abdunkeln und kühl halten (ca. 18°C).

Nach Möglichkeit jeden Tag zur gleichen Zeit den Wecker stellen (Regelmäßigkeit).

Halten deine Müdigkeit oder sogar Schlafstörungen allerdings trotz dieser ganzen Tipps an, kann dies auch ein Zeichen für eine Erkrankung sein. In dem Fall besprichst du deine Schlafprobleme am besten mit deinem Arzt. Denn wir wissen alle, wie gut und wichtig erholsamer Schlaf ist.