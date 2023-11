Erfolgreich Schweiß bekämpfen: Diese Hausmittel und natürlichen Deos helfen auf der Stelle

Natron: Einfaches Natron in Lebensmittelqualität gibt es in der Apotheke, in Drogerien oder im Supermarkt zu kaufen. Nicht geeignet ist Soda wie Waschsoda, Natriumcarbonat oder Natronlauge. Natron ist ein weißes, kristallines Pulver, das Gerüche neutralisiert und zudem basisch wirkt.

