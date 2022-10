Erkältung ist im Anmarsch? Der Zitronenwasser-Trick stärkt dein Immunsystem und hält dich fit

Jeden Morgen ein Glas oder eine Tasse warmes Zitronenwasser trinken – für viele ist das bereits ein Morgenritual. Der säuerliche Durstlöscher soll nämlich beim Abnehmen helfen. Aber nicht nur das: Warmes Zitronenwasser hat noch mehr positive Einflüsse auf deine Gesundheit. Wir verraten dir, was mit deinem Körper passiert, wenn du jeden Morgen ein Glas warmes Zitronenwasser trinkst…

Warmes Zitronenwasser vor dem Frühstück erfrischt nicht nur den Körper, sondern macht sich auch gleichzeitig bei der Gewichtsabnahme positiv bemerkbar. Am besten wirkt der gesunde Diät-Drink direkt nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen. Aber auch während des Tages bringt Zitronenwasser Abwechslung in die 2 – 3 Liter Wasser, die für einen ausgewogenen Lebensstil wichtig sind.

Wunderwasser mit Zitrone: Entschlackt, entgiftet, lässt Pfunde purzeln!

Das passiert, wenn du jeden Morgen warmes Zitronenwasser trinkst

Hier erfährst du, wie viele positive Auswirkungen ein Glas oder eine Tasse warmes Zitronenwasser auf deine Gesundheit hat. Das passiert in deinem Körper, wenn du täglich warmes Zitronenwasser zu dir nimmst:

Der körpereigene Säure-Basen-Haushalt kommt in Balance

Der Stoffwechsel wird angekurbelt

Der Körper entgiftet

Wirkt als natürlicher Appetitzügler bei Heißhunger

Niere, Leber und Blut werden gereinigt

Das Immunsystem wird gestärkt

Gelenkschmerzen gemindert

Die eigene Leistungsfähigkeit gestärkt

Reine Haut

Sorgt für frischen Atem

Warmes Zitronenwasser unterstützt beim Abnehmen

Nahrungsmittel, die den Stoffwechsel anregen, sind auf nüchternen Magen besonders effektiv beim Abnehmen. Optimal sind dafür Zitronen geeignet, denn sie enthalten besonders viel Vitamin C, das der Körper braucht, um die Fettverbrennung anzuregen. Vitamin C hilft dem Körper das wichtige Hormon Noradrenalin zu bilden, welches Fett aus den Fettzellen löst und dem Körper dann als Energie zur Verfügung stellt. Den Tag mit einer Tasse warmem Zitronenwasser zu starten macht deshalb nicht nur fit, sondern lässt auch überflüssige Pfunde ganz natürlich schmelzen.

Warmes Zitronenwasser: Warum nimmt man schneller ab?

Die harntreibende Wirkung von Zitronenwasser sorgen dafür, dass vermehrt Giftstoffe durch den Urin ausgeschieden werden. So wird der Körper natürlich entgiftet und die Organe entlastet. Um effektiv an Gewicht zu verlieren, ist zudem eine gesunde Ernährung mit saisonalen Lebensmitteln wie frisches Obst und Gemüse wichtig. Tägliche Bewegung und wöchentliche Sporteinheiten gehören ebenfalls dazu. Der Körper bringt sich dann wie von selbst auf Vordermann und lässt überflüssige Pfunde schneller schmelzen.

Abnehmen mit Zitronenwasser: So klappt es

Um fit in den Tag zu starten, am besten morgens direkt nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen ein großes Glas warmes Zitronenwasser trinken. Die Zubereitung ist ganz einfach: 1/2 Zitrone auspressen und in 250 – 300ml erwärmtes Wasser mischen. Heiß sollte das Wasser jedoch nicht sein, damit die wertvollen Stoffe der Zitrone nicht beschädigt werden.

Tipp: Zitronen-Eiswürfel

Damit die Zubereitung des Zitronenwassers am Morgen besonders schnell geht, kann man den Zitronensaft am Abend vorher ganz einfach vorbereiten. Dafür den Saft von ein paar Zitronen auspressen und in eine Silikon-Eiswürfelform geben. Über Nacht ins Gefrierfach stellen. Am nächsten Morgen warmes Wasser in eine Tasse füllen und einen Zitronen-Eiswürfel hinzufügen. So spart man morgens nicht nur Zeit, sondern auch das lästige Putzen der Zitronenpresse.

Abnehmen mit Zitronenwasser: Rezeptideen fürs Schlank-Trinken

Ein Glas Zitronenwasser auf nüchternen Magen ist am wirkungsvollsten, wenn man abnehmen möchte. Außerdem gibt es leckere Rezepte, die Zitronenwasser mehr Geschmack verleihen und auch sehr gesund sind, wie z.B. Zitronenwasser mit Honig und Ingwer. Das ist der perfekte Muntermacher am Morgen, denn es hilft der Leber Giftstoffe auszuspülen, die sich während der Nacht angesammelt haben. Gleichzeitig wird der Körper mit der nötigen Flüssigkeitszufuhr und Glukose versorgt, die man für den Start in den Tag braucht.

Rezept: Zitronen-Honig-Ingwer-Wasser

Zutaten:

1 – 2 Zentimeter frischer Ingwer

300 ml Wasser

1/2 Zitrone

2 Teelöffel roher Honig



Zubereitung:

Ingwer reiben und in 300 ml Wasser mindestens 15 Minuten ziehen lassen.

Ingwer abgießen und Ingwerwasser nach Belieben erwärmen.

Zitronensaft auspressen und zum Ingwerwasser gießen.

Honig hinzufügen und alles gut umrühren. In kleinen Schlucken genießen.

Weitere Zitronenwasser-Variationen:

Gurkenscheiben unterstützen das Abnehmen und Entwässern

Thymian, Minze und Holunderblüten enthalten wertvolle ätherische Pflanzenöle

Beeren und Obst liefern zusätzliche Vitamine und guten Geschmack





Warmes Zitronenwasser entgiftet den Körper

Die Zitrone wirkt zudem basisch im Körper und hilft dabei, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Außerdem gelten Zitronen als entzündungshemmend, desinfizierend und unterstützen den Körper bei der Entgiftung und innerlichen Reinigung. Der Duft von Zitronen hat einen stimmungsaufhellenden Effekt. Das sorgt für gute Laune und kurbelt die körpereigene Energie an.

Das hilft auch, wenn du einer Erkältung vorbeugen, oder den Infekt innerhalb von einem Tag wieder loswerden willst.

Du merkst: Ein Glas oder eine Tasse warmes Zitronenwasser hat jede Menge Vorteile für deine Gesundheit. Doch vorsichtig, nicht jeder verträgt das Zitronenwasser auf nüchternen Magen. Wer einen empfindlichen Magen hat oder an Sodbrennen leidet, sollte erstmal austesten, wie der Magen auf das warme Zitronenwasser reagiert – und bei Beschwerden die Menge lieber reduzieren.