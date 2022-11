Ist der Boden in deinem Garten eher undurchlässig oder lehmig, dann grabe etwas Sand oder Kompost mit ein, dann wird er durchlässiger und es kann sich keine Staunässe bilden.

