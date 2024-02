Gemüse im Garten oder auf dem Balkon ziehen: Was du schon im März aussäen kannst

Der Frühling steht vor der Tür. Für alle, die ihr Gemüse selbst anbauen, gibt es im März einiges zu tun. Denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit der Aussaat von verschiedenen Gemüsesorten zu beginnen.

Anzeige

Radieschen: Zeit bis zur Ernte etwa 3-4 Wochen

Radieschen sind eine der schnellsten Gemüsesorten, die man anbauen kann - und der Anbau ist sowohl im Garten als auch auf dem Balkon möglich. Da Radieschen sehr einfach zu züchten sind, eignen sie sich perfekt für Anfänger:innen. Im März kann man sie direkt in den Boden säen oder in Töpfen auf dem Balkon. Bei trockenen Wetterbedingungen solltest du die Samen täglich oder alle zwei Tage gießen, um sicherzustellen, dass die Samen keimen und die jungen Pflanzen wachsen können. Sobald die Radieschen wachsen und größer werden, kannst du die Bewässerung reduzieren. Der Boden sollte aber dennoch gleichmäßig feucht sein.

Tipps für deine Pflanzenpflege: Welche natürlichen Dünge-Mittel es gibt und warum Kaffeesatz der perfekte Dünger für Orchideen ist. Außerdem: Wie du mit dem Regrowing-Trend Gemüse auf der Fensterbank nachwachsen lassen kannst.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: So lagerst du Obst und Gemüse richtig

Karotten: Zeit bis zur Ernte etwa 2-3 Monate

Karotten sind eine beliebte Gemüsesorte, die im März ausgesät werden kann. Die Karottensamen müssen dabei in feinem Boden gesät werden, der gut gedüngt und vorher gut gelockert wurde. Wenn die Erde zu fest ist, wachsen die Karotten nicht gerade. Karotten kannst du auch in Töpfen auf dem Balkon anbauen. Du solltest dann aber unbedingt darauf achten, dass der Topf groß und der Boden fein genug ist. Karotten benötigen nicht unbedingt eine Düngung, da sie in der Regel ausreichend Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen. Eine leichte Düngung mit Kompost oder organischem Dünger kann dazu beitragen, dass die Karotten besser wachsen. Tipp: Ein gesunder Karotten-Ingwer-Shake stärkt dein Immunsystem und lässt die Pfunde purzeln.

Anzeige

Erbsen: Zeit bis zur Ernte etwa 2-3 Monate

Es ist wichtig, Erbsensamen in gut gedüngten Boden zu säen und sicherzustellen, dass sie ausreichend bewässert werden - ein- bis zweimal pro Woche solltest du die Samen während des Wachstums gießen. Erbsen wachsen am besten in einem sonnigen Bereich und benötigen eine Kletterhilfe. Eine Kletterhilfe kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, wie z.B. Holzstäben, Maschendraht oder speziellen Rankgittern aus Metall. Du kannst auch eine einfache Kletterhilfe für deine Erbsen bauen, indem du ein paar Holzstäbe oder Zweige in den Boden steckst und sie mit Draht oder Schnur in regelmäßigen Abständen horizontal verbindest.

Dein Rasen ist nach dem Winter kaputt? Wir haben Tipps für die Rasenpflege im Frühjahr für dich. Timing ist im Garten alles: Wann der beste Zeitpunkt für einen Rückschnitt deiner Hortensien ist.

Anzeige

Spinat: Zeit bis zur Ernte etwa 6-8 Wochen

Spinat wird ebenfalls im März ausgesät. Es ist wichtig, Spinatsamen in einem gut gedüngten und feinen Boden zu säen, um eine gute Keimung zu gewährleisten. Solltest du Spinat in deinem Garten säen, befreie den Boden unbedingt vorher von Steinen. Spinat kannst du aber auch super in Töpfen auf dem Balkon anbauen. Ein häufiger Fehler beim Anbau von Spinat: Viele setzen die Samen zu tief ein. Eine Tiefe von etwa ein bis zwei Zentimeter ist ausreichend.

Anzeige

Salat: Zeit bis zur Ernte etwa 6-8 Wochen

Auch mit dem Anbau von Salat kannst du im März starten. Hier eignet sich ein feiner Boden am besten. Der Boden sollte außerdem immer leicht feucht, aber nicht zu nass sein. Wenn der Boden zu nass ist, kann Wurzelfäule entstehen.

Tipp: Salat am Morgen gießen - so hat das Wasser Zeit, in den Boden einzudringen und die Pflanzen mit genug Feuchtigkeit zu versorgen.

Rucola: Zeit bis zur Ernte etwa 4-6 Wochen

Rucola wächst am besten an einem sonnigen Standort, kann aber auch im Halbschatten wachsen. Wenn du Rucola in einem Topf oder Behälter anbaust, solltest du darauf achten, dass der Behälter groß genug und mindestens 20 Zentimeter tief ist. Der Boden sollte gut entwässert sein, um Staunässe zu vermeiden. Gieße den Rucola alle zwei bis drei Tage. Der Boden darf nicht austrocknen, da Rucola sonst nicht richtig wachsen kann. Wenn der Boden sehr trocken wird, verliert er schnell Blätter oder schmeckt extrem bitter.