Geranien überwintern: so schützt du sie vor Frost

Obwohl Geranien prinzipiell mehrere Jahre blühen können, entsorgen viele ihre Balkonpflanzen schon nach einer Saison. Dabei kannst du Geranien überwintern und so auch im kommenden Jahr ihre Blütenpracht genießen. Wie's geht, erfährst du hier...

Geranien überwintern statt neu kaufen

Einpflanzen und nach einem Jahr wegschmeißen – dafür sind Geranien viel zu schade, denn das Pflanzen, Düngen und Gießen über die ganze Saison hinweg hat schließlich einige Arbeit gemacht. Außerdem sind die Blumen mehrjährig. Übrigens: Geranien heißen korrekterweise Pelargonien – dieser Begriff hat sich im umgangssprachlichen Gebrauch jedoch nicht durchgesetzt.

Doch richtige Bezeichnung hin oder her – gut zu wissen: Geranien sind aufgrund ihrer Herkunft nicht winterhart. Sie kommen ursprünglich aus Südafrika und wurden in Europa kultiviert. Frost überstehen sie daher nicht, sie können aber trotzdem überwintert werden. Der richtige Zeitpunkt dafür ist zwischen Ende Oktober und Ende November – je nachdem, wie kalt es ist. Bis minus fünf Grad ist noch alles im grünen Bereich. Darunter wird's kritisch.

Dann wird es auch für Balkon-Pflanzen wie Margeriten gefährlich. Erfahre hier, wie du den Sommer-Klassiker durch den Winter bringst und welche immergrünen Pflanzen deinen Garten auch in der tristen Jahreszeit verschönern.

Balkonpflanzen im Blumenkasten über den Winter bringen

Blumenkästen, die Sie ausschließlich mit Geranien bepflanzt haben, können Sie so, wie sie sind, überwintern – samt Erde.

Den ganzen Blumenkasten einfach reinholen und so die Blumen über den Wintern bringen? Das geht zwar auch – allerdings nur, wenn sich in den Kästen ausschließlich Geranien befinden und du genügend Platz hast, um die Pflanzen zu lagern.

So überwinterst du Geranien richtig

Alternativ kannst du die Blumen austopfen – am besten klappt das mit einer Handschaufel. Entferne die lose Erde von den Wurzeln, aber möglichst ohne die feinen Wurzeln zu beschädigen. Sind die Balkonpflanzen aus dem Blumenkasten befreit, musst du nur noch die Geranien zurückschneiden.

Tipp: Verwende eine möglichst scharfe Gartenschere und stutze damit alle Triebe, sodass diese nicht länger als zehn Zentimeter sind. Bleiben an jedem Seitentrieb zwei Knoten übrig, genügt das völlig, denn aus diesen werden im Frühling neue Triebe sprießen.

Außerdem wichtig: Vergesse bei der Wintervorbereitung deiner Blumen nicht, ein Gros der Blätter zu entfernen. Warum? Sie werden im Winter oft von Schädlingen befallen und sind besonders anfällig für Krankheiten.

Die abgeschnittenen Triebe wegwerfen? Das brauchst du nicht, denn sie geben wunderbare Stecklinge ab, die an einem hellen, warmem Ort – zum Beispiel auf der Fensterbank – austreiben. So kannst du deine Balkonpflanzen ganz einfach vermehren, wenn du möchtest.

Das ideale Winterquartier

Bleibt noch die Frage, wo deine Geranien überwintern können. Wichtig für den Standort: viel Licht und pflanzenverträgliche Temperaturen. Mehr als zehn Grad sollten es nicht sein, sonst bilden die Blumen dünne Triebe und blasse Blätter. Ist der Platz nicht lichtdurchflutet genug, ist das aber auch kein Drama, denn grundsätzlich gilt: Je dunkler das Winterquartier, desto niedriger sollte auch die Raumtemperatur sein.

Setze die Balkonpflanzen zu dritt oder viert in Blumentöpfe, decke die Wurzeln anschließend mit einem Mix aus Sand und Blumenerde ab und halte sie bis zum Frühjahr leicht feucht. Du kannst die Pflanzen aber auch einzeln in Zeitungspapier wickeln und eine neben der anderen in eine Kiste legen. In diesem Fall solltest du die Blumen aber lieber dunkel und kühl im Keller lagern. Zwischen zwei und zehn Grad sind optimal. Alternativ eignen sich auch Garage oder Gartenhaus.

Ein Tipp für alle, die ihre Garten-Geranien überwintern möchten: Hier kannst du natürlich genauso vorgehen, denn auch diese lassen sich – im Topf oder in Zeitungspapier gewickelt – super überwintern. Alles, was du sonst schon immer über Geranien erfahren wolltest, sprich Tipps zu Pflanzung und Geranien-Pflege, verrät dir der SAT.1 Ratgeber.

Fazit: Geranien überwintern? No problem – egal, ob vom Balkon oder aus dem Garten. Hierfür die Pflanzen, wenn's draußen zu frisch wird, einfach reinholen und an einem kühlen, aber hellen Standort lagern. Über den Winter bringen kannst du die Balkonpflanzen aber auch, indem du diese einzeln in Zeitungspapier wickelst und im Keller lagerst.