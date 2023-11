Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: Kostenlose Bilder und Sprüche zum Versenden

Der Tag neigt sich dem Ende und du möchtest einer Person oder deinen Liebsten auf kreative Art und Weise eine gute Nacht wünschen? Dann hast du die Möglichkeit, auf verschiedene WhatsApp-Grüße zurückzugreifen. Diese 10 Bilder kannst du screenshotten und anschließend per WhatsApp verschicken.

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: kurz und knackig

Viele von uns mögen WhatsApp-Grüße, die mit verschiedenen Motiven ausgeschmückt sind. Dabei muss das Bild nicht immer bunt und kitschig sein. Wenn du lediglich "Gute Nacht" wünschen willst und ein dezentes Foto bevorzugst, empfiehlt es sich, auf folgendes Foto zurückzugreifen.

Wünsche deinen Liebsten mit einem dezenten Bild "Gute Nacht". © Pixabay; Katharina Heine

Du verwendest viel lieber die Formulierung "Good Night" und möchtest einen passenden WhatsApp-Gruß an deine Freunde oder Familie verschicken? Dann schnapp dir folgendes Bild und versende es per WhatsApp. Hier hast du auch die Möglichkeit, noch ein paar persönliche und individuelle Grüße als Nachricht hinterher zu schicken.

"Good Night" -verschicke diesen WhatsApp-Gruß deinen Kontakten bevor du schlafen gehst. © Pixabay; Katharina Heine

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: an eine Person

Du möchtest einen WhatsApp-Gruß an jemanden schicken, damit er sich direkt persönlich angesprochen fühlt? Dann lohnt es sich, eine Gute-Nacht-Nachricht mit einem WhatsApp-Grußbild zu verknüpfen. Wenn du der Person neben süßen Träumen noch etwas anderes für die Nacht wünschen willst, kannst du dies gern in einer WhatsApp-Nachricht hinzufügen. Vor allem vor einer wichtigen Prüfung oder einem besonderen Tag freut sich die Person umso mehr, dass du am Abend noch mal an sie gedacht hast.

Wünsche einer Person süße Träume und eine erholsame Nacht. © Pixabay; Katharina Heine

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: an mehrere Personen

Wer mehreren Kontakten eine gute Nacht wünschen möchte, aber zu faul ist, den WhatsApp-Gruß an alle persönlich zu schicken, kann auf folgendes Foto zurückgreifen. Dieses kannst du in eine WhatsApp-Gruppe mit deinen Freunden oder deiner Familie schicken. Aber auch dein WhatsApp-Status eignet sich für diesen Gute-Nacht-Gruß perfekt.

Ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen... Ein süßer WhatsApp-Gruß, um sich von seinen Freunden und Familien für diesen Tag zu verabschieden. © AdobeStock/sudowoodo; Katharina Heine

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: mit Spruch

Was gibt es Schöneres als einen motivierenden WhatsApp-Gruß für den kommenden Tag? Mit diesem Bild wünschst du deinen WhatsApp-Kontakten nicht nur eine gute Nacht. Du gibst ihnen gleichzeitig mehr Kraft und Motivation, am kommenden Tag gut gelaunt und mit neuer Energie in den Tag zu starten. Pssst: Vor allem am eher trägen Montagabend eignet sich dieser WhatsApp-Gruß perfekt.

Ein motivierender Gute-Nacht-Gruß für den kommenden Tag. © Pixabay; Katharina Heine

Du möchtest einer Person noch sagen, wie wichtig sie für dich ist? Dann kannst du dies perfekt mit einem passenden Spruch und einem Gute-Nacht-Gruß verknüpfen. Sende dieser Person das Bild und schreibe ihr nach Belieben noch ein paar persönliche Worte. Sei es, wofür du der Person dankbar bist, was du an ihr magst oder worauf du dich in Zukunft mit ihr freust: Sie wird sich mit Sicherheit über die Nachricht freuen.

Verschicke diesen WhatsApp-Gruß an eine Person, die dir wichtig ist. © Pixabay; Katharina Heine

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: mit Tieren

Nicht nur für uns Menschen geht ein langer Tag vorbei. Auch unsere Haustiere werden sich von einem erlebnisreichen Tag erholen. Für diese und vor allem für alle Tierliebhaber gibt es den passenden WhatsApp-Gruß. Ein gemütlicher Bär (vielleicht ist es sogar Balu) und ein Spruch lassen deine WhatsApp-Kontakte mit Sicherheit zum Schmunzeln bringen.

Ein WhatsApp-Gruß ganz nach dem Motto:"Probier's mal mit Gemütlichkeit" © Pixabay; Katharina Heine

Wer lieber Bilder von Haustieren bevorzugt, kann auf andere WhatsApp-Grüße mit Tieren zurückgreifen. Schicke dieses Bild am besten an jemanden, der seinen Kater oder seine Katze über alles liebt. Und wer weiß: Vielleicht bekommst du ja ein Bild des bereits schlafenden Haustieres zurückgesendet.

Dieser Gute-Nacht-Gruß per WhatsApp ist für jeden Katzenliebhaber perfekt geeignet. © Pixabay; Katharina Heine

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: lustig

Ein kleiner lustiger Spruch zum Abend geht doch immer! Vor allem, wenn wir es kaum abwarten können, uns nach einem langen Tag endlich wieder ins gemütliche Bett zu legen. Schicke dieses Bild an alle Schlafmützen oder Morgenmuffel und wünsche ihnen so einen erholsamen Schlaf.

Dieses Gefühl kennen wir doch alle oder? Verschicke diesen WhatsApp-Gruß an alle Schlafmützen. © Pixabay; Katharina Heine

Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp: ausgefallen und kreativ

Wer seinen Kontakten einen ganz besonderen und ausgefallenen WhatsApp-Gruß verschicken möchte, kann auf dieses Gute-Nacht-Bild zurückgreifen: Ein Suchbild. Wer zuerst alle Sterne in der korrekten Anzahl gefunden hat, ist der Sieger. Am besten eignet sich dieser WhatsApp-Gruß in einer WhatsApp-Gruppe mit Freunden oder Familie. Also lasset das Spiel beginnen! (Achtung Spoiler: Wer im Bild 14 Sterne findet, liegt richtig)