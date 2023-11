29 Haferflocken im Test: Einige enthalten laut Öko-Test diese giftigen Inhaltsstoffe

Das Wichtigste in Kürze Haferflocken sind total angesagt! Denn sie sind perfekte Energielieferanten, gut für unsere Gesundheit und können in der Küche vielseitig eingesetzt werden.

Vergangenes Jahr hat "Öko-Test" 29 kernige Haferflocken getestet und überraschende Ergebnisse herausgebracht: Einige Produkte sind mit Giftstoffen versehen und können gesundheitliche Schäden verursachen.

Welche Haferflocken du besser in den Supermarkt-Regalen stehen lassen solltest und welche mit gutem Gewissen gegessen werden können, erfährst du hier. Außerdem zeigen wir dir, welche Vorteile die leckeren Flocken haben.

Ob nun in Müsli, Pancakes oder veganen Bratlingen - Haferflocken sind bei vielen Personen heißbegehrt. Neben der Vielseitigkeit ist das Superfood auch noch gesund obendrein und dient sogar als Abnehm-Wunderwaffe. Doch wie gut sind die kleinen Flocken wirklich? "Öko-Test" hat 2022 die Produkte untersucht - mit erschreckenden Ergebnissen. Wir zeigen, welche Produkte gefährliche Giftstoffe enthalten und welche Vorteile die Testsieger haben.

Im Clip: In diesen Haferflocken Sorten sind Schadstoffe enthalten

Haferflocken liegen nicht ohne Grund im Dauertrend: Sie enthalten Proteine und Ballaststoffe, haben wenig Kalorien und helfen uns sogar beim Abnehmen. Ob in Pfannkuchen, Smoothies oder herzhaften Speisen – das Superfood ist vielseitig einsetzbar und schmeckt einfach köstlich! Kein Wunder landen gesunde Haferflocken auf vielen Tellern. Doch sind die Produkte auch tatsächlich gut? "Öko-Test" hat 29 kernige Haferflocken unter die Lupe genommen. Während viele Marken empfohlen werden können, mussten in einigen Produkten giftige Substanzen festgestellt werden.

Kernige Haferflocken im "Öko-Test": Überraschendes Ergebnis

In einigen Speiseplänen sind Haferflocken kaum mehr wegzudenken – ob nun als ganze Mahlzeit oder zwischendurch als kleiner Snack. Das Trendfood weist viele wertvolle Vitamine und Nährstoffe auf und gehört zu den gesündesten Getreidesorten. Nun hat "Öko-Test" 29 kernige Haferflocken aus (Bio-)Supermärkten, Discountern und Drogerien getestet, darunter 16 mit Bio-Siegel. Sie wurden auf Schwermetalle wie Arsen und Nickel sowie auf Pestizide, Schimmelpilze und Mineralölbestandteile geprüft.



Viele Bio-Flocken und auch einige konventionelle Produkte konnten im Öko-Test tatsächlich überzeugen. Doch einige Marken brachten ernüchternde Ergebnisse: In fast allen konventionellen Haferflocken wurden Pestizide gefunden und in nahezu jeder Bio-Packung wurden Spuren von Schimmelpilzen festgestellt.

Vorsicht, in diesen Haferflocken stecken gefährliche Giftstoffe

Vielleicht kannst auch du dir ein Frühstück ohne Haferflocken kaum vorstellen: Wir essen sie gern als Frühstückscerealien oder in Form von Pancakes, um energiegeladen in den Tag zu starten. Doch scheinbar stecken in einigen Produkten auch ungesunde, wenn nicht sogar schädliche Giftstoffe wie Glyphosat, Schimmelpilze und Mineralöle.

Kernige Haferflocken mit giftigen Glyphosat

Im Öko-Test wurden bei 4 verschiedenen Produkten Glyphosat festgestellt, darunter "Knusperone Kernige Haferflocken" von Aldi und "Golden Breakfast Haferflocken" von Norma. Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) warnt, dass das Spritzgift "wahrscheinlich krebserregend für den Menschen" sei, sodass die entsprechenden Flocken besser nicht verzehrt werden sollten. Glyphosat kann allerdings nicht nur unserem Körper schaden, sondern auch der Artenvielfalt und ist demnach für den Insektenrückgang verantwortlich.

Diese Produkte sind mit Schimmelpilzen befallen

In einigen Flocken wurden giftige Pilze entdeckt, die den Hafer scheinbar bereits auf den Feldern befallen: Die sogenannten T-2 und HAT-2-Toxine. Diese Schimmelpilze schädigen unsere lebenden Zellen und können unser Immunsystem schwächen. "Stark erhöhte" Werte wurden im Öko-Test erneut in den Haferflocken von Aldi und Norma festgestellt, aber auch die "Ja!" Kernige Haferflocken von Rewe fielen negativ auf. Norma hat angeblich die betroffenen Haferflocken inzwischen aus dem Sortiment genommen.



Übrigens: Laut Öko-Test würden Erwachsene mit einem Körpergewicht von 60 kg die täglich tolerierte Aufnahmemenge von Schimmelpilzen bereits mit einer 40 g-Portion Haferflocken überschreiten.

Öko-Test warnt vor Mineralölbestandteilen in Haferflocken

Im Öko-Testverfahren wurden in 4 Produkten die Mineralölbestandteile MOSH/MOSH-Analoge festgestellt. Diese sind für unseren Körper schädlich und können zu extremen Verunreinigungen führen. Öko-Test weist darauf hin, dass Mineralölbestandteile beispielsweise durch Schmieröle an Maschinen in die Produkte gelangen können und sich demnach vermeiden lassen würden.

Gerade Mineralöle werden immer wieder auch in anderen Produkten gefunden: Bei welchen Rostbratwürsten vom Discounter wir vorsichtig sein sollten, in welchen Olivenölen Mineralöle stecken und welche Schadstoffe in Trinkhalmen aus Papier entdeckt wurden, verraten wir hier.

Die besten Haferflocken: Diese Produkte werden empfohlen

An alle Haferflocken-Fans unter uns: nur keine Sorge! Ihr müsst in Zukunft nicht direkt auf die Flocken verzichten. Auch wenn einige Produkte erschreckende Funde aufweisen, schneiden ganze 18 der 29 getesteten Haferflocken als "sehr gut" ab. Zu den Testsiegern im Jahr 2022 zählen 11 Bio-Produkte und 7 konventionelle, darunter Alnatura Haferflocken Großblatt, Dm Bio Haferflocken Großblatt und Echte Kölln Kernige.



Diese Haferflocken kannst du also mit gutem Gewissen kaufen und weiterhin in deinem Speiseplan integrieren. Schon gewusst? Haferflocken sind auch bei der Ernährung von Kindern sehr beliebt. Denn die reichlich vorhandenen Nährstoffe fördern eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung der Kleinen.

Haferflocken im Trend: Diese Vorteile bringt das Superfood