Adelige Fashionistas: Kate Middleton, Herzogin Meghan & Co. - diese Royals haben Stil!

Um sich Inspiration für coole Outfits und modische Statements zu suchen, muss man nur bei den Royals schauen. Egal ob sportlich-elegant wie Königin Letizia oder Hollywood-Glamour à la Herzogin Meghan: für jeden Kleidungsstil ist hier was dabei.

Anzeige

Die Mode der Royals

Mode und Royals? Gehört so zusammen wie die Queen und ihre Corgis. Egal ob das britische Königshaus oder doch das Königshaus der Schweden - auf der ganzen Welt begeistern besonders die Adelsdamen mit atemberaubender Mode und Stilsicherheit.

Das ist gar nicht so einfach. Denn als Frau mit einem royalen Titel, muss man sich an ziemlich strenge Regeln halten, Modeexperimente sind gar nicht gern gesehen. Allein bei den Briten müssen sich die Royals unter anderem an diese ungeschriebenen drei Regeln halten:

der hautfarbe entsprechende Nylonstrumpfhosen sind nackten Beinen in Kleidern oder Röhrchen vorzuziehen

Der Rocksaum sollte im besten Fall knapp unter dem Knie enden - oder noch länger sein

High Heels statt Wedges. Die bequemere Alternative ist ungern gesehen

Wegen solchen Fashion-Regeln ist es gar nicht so einfach, ein modischer Royal zu sein. Trotzdem schaffen es Prinzessin Kate oder auch Königin Letizia mit ihren Outfits für Furore zu sorgen. Trägt Kate mal ein preisgünstigeres Kleidungsstück von Marken wie Zara, Topshop, Asos oder Gap - sind die binnen weniger Minuten direkt ausverkauft. Ein bisschen so, wie es schon damals Lady Diana - DIE Stilikone der 90er - gemacht hat.

Royale Fashionistas sind scheinbar so gefragt wie nie. Hier die 7 coolsten adeligen Modeikonen

Prinzessin Sofia von Schweden

Prinzessin Sofia von Schweden ist bekannt für ihre farbenfrohen Looks picture alliance / IBL Schweden | Charles Hammarsten / IBL Bildbyrå; picture alliance / Royal Press Europe | Albert Nieboer; picture alliance / IBL Schweden | Patrik C Österberg

Sofias Stil hat sich in den letzten Jahres sehr gewandelt. Kein Wunder: Bevor sie ihren Liebsten, Prinz Carl Philip von Schweden, kennengelernt hat, war sie ein Reality-TV- Star und Model in Schweden. Ihren Stil hatte sie mit damals Anfang 20 noch nicht gefunden. Sofias Outfit waren freizügiger und wild zusammengewürfelt. Heute glänzt die Prinzessin mit einem Mix aus Boho-Chic und cleanen Looks mit klassischen Schnitten und besonders gerne (Blumen-) Muster. Die Freizügigkeit hat Sofia gegen elegante, figurbetonte Stücke getauscht, die ihre Kurven in Szene setzen, ohne zu viel zu zeigen.

Prinzessin Sofia von Schweden ist deine royale Stilikone, wenn…

…auch du auf feminine Power-Looks mit Mustern stehst.

Königin Letizia von Spanien

Immer elegant, immer cool: Königin Letizia von Spanien picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka; picture alliance / abaca | Andrews Archie/ABACA; picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Die spanische Königin war schon in ihrer Karriere als Journalistin immer top gestylt. Besonders bekannt ist Letizia für ihre coolen, monochromen, minimalistischen Looks, die gleichzeitig mit modernen, sportlichen Schnitten begeistern. Und auch Knallfarben sind für die Königin in der Komfortzone.

Königin Letizia von Spanien ist deine royale Stilikone, wenn…

…du auf sportliche Eleganz stehst.

Charlotte Casiraghi

Französische Eleganz ist die Essenz von Charlotte Casiraghis Stil picture alliance / abaca | Piovanotto Marco/ABACA; picture alliance / abaca | Zabulon Laurent/ABACA; picture alliance / abaca | Domine Jerome/ABACA

Die Tochter von Caroline von Hannover trägt zwar auf Wunsch ihrer Mutter keinen royalen Titel, ist aber trotzdem eine waschechte Adelige. Früher trug sie eher unscheinbare (und weniger glamouröse) Klamotten, mauserte sich aber zu einem gern gesehenen Gast auf den Modewochen dieser Welt und modelte schon für Marken wie Chanel oder Gucci. Und auch abseits der Runways überzeugt Charlotte's Fashion: Sie kombiniert den lässigen French Chic mit einer Extraprise Old-Hollywood-Glamour (sie ist die Enkelin von Hollywood-Ikone Grace Kelly). Mit einer Mischung aus modernen und zeitlosen Designerlooks von französischen Labels wie Chanel sorgt sie regelmäßig für Wow-Momente.

Charlotte Casiraghi ist deine Stilikone, wenn…

…du auf den französischen Chic stehst.

Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya von Thailand

Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya von Thailand ist sogar Modedesignerin picture alliance / abaca | Piovanotto Marco/ABACA; picture alliance / abaca | Marechal Aurore/ABACA; picture alliance / abaca | Berzane Nasser/ABACA

Die Thailändische Prinzessin sieht immer stylisch aus. Kein Wunder also, dass sie Mode gleich zu ihrem Beruf gemacht hat und seitdem als Fashion-Designerin mit ihrem Label "Sirivannavari Bangkok" schon auf der Pariser Fashion Week Erfolge feiert. Mal zeigt sie sich in extravaganten Looks, dann wieder in lässigen Freizeitoutfits. Was alle gemeinsam haben: den It-Girl-Faktor. Sirivannavari Nariratana Rajakanya weiß genau, was gerade Trend ist und wie sie diesen mit einer persönlichen Note versieht.

Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya von Thailand ist deine Stilikone, wenn…

…du auf Fashion-Influencer und die neusten Modetrends stehst.

Prinzessin Kate

Prinzessin Kate ist bekannt für ihren guten Kleiderstil und sorgt regelmäßig für ausverkaufte Klamotten picture alliance / empics | Dominic Lipinski; picture alliance/AP Photo | Kirsty Wigglesworth; picture alliance / empics | Chris Jackson

Der Stil von Prinzessin Kate hat eine maßgebliche Wendung hingelegt. In ihrer Zeit vor der Hochzeit mit Prinz William trug sie kurze Röcke und Low-Rise-Jeans in eher fragwürdigen Kombinationen. Kein guter Look für eine zukünftige Königin. Also wurde Kates Stil einmal komplett umgekrempelt und heraus kam die Queen des Understatements. Kate liebt klassische Silhouetten (und betont gerne ihre Taille) und Mantelkleider. Sie trägt oft britische Designer, die sie auch mal mit günstigen Stücken kombiniert. Sportlich wird ihr Look nur noch, wenn der Anlass es verlangt. Ansonsten kommen Hosen nur in fließenden Stoffen oder Anzug-Kombis daher.

Prinzessin Kate ist deine Stilikone, wenn du…

…auf zurückhaltende Outfits stehst.

Herzogin Meghan

Herzogin Meghan brachte ihren Hollywood-Glam mit in ihre Garderobe picture alliance / empics | Aaron Chown; picture alliance / empics | Christiaan Kotze; picture alliance / empics | Aaron Chown

Bevor Meghan Markle ihren Märchenprinzen Harry heiratete, war die Amerikanerin Hollywood-Schauspielerin. Das erklärt auch Meghans Stilbewusstsein und ihren Sinn für den großen (Fashion-)Auftritt. Ein bisschen Glitzer und Glamour meets alte Tradition - das beschreibt ihren Look an der Seite von Harry wohl am besten. Feminine Looks, die aber immer auch Selbstbewusstsein und Stärke ausstrahlen. Mit dem "Megxit", also dem Austritt von Meghan und Harry aus den Reihen der Senior Royals, änderte sich auch ihr Stil wieder. Zu den knielangen Kleidern reihten sich wieder vermehrt lässige Streetwear-Styles, die etwas mehr Haut zeigen, als das Protokoll erlauben würde, aber trotzdem nie den Hauch an Eleganz verlieren.

Herzogin Meghan ist deine Stilikone, wenn...

...du auf Hollywood-Glamour stehst.

Lady Kitty Spencer

Lady Kitty Spencer trägt gerne romantische Robe picture alliance / Geisler-Fotopress | Steve Vas/Geisler-Fotopress; picture alliance / Captital Pictures | Phil Loftus; picture alliance / ZUMAPRESS.com | Terry Scott

Die Nichte von Prinzessin Diana ist kein direktes Mitglied der britischen Königsfamilie, gehört aber zur Adelsriege Englands. Kitty gilt auf der Insel schon lange als It-Girl schlechthin, auch, oder gerade wegen ihres Stilbewusstseins. Ihr Stil? Paris Hilton meets romantische Eleganz. Kitty trägt gerne aufregende, feminine Roben, die sogar Hollywoodstars vor Neid erblassen lassen. Romantische Schnitte, Stoffe und Muster ziehen sich dabei wie der roten Faden durch ihre Abend- wie Daytime-Looks. Farblich hält sich Kitty lieber zurück, trägt oft neutrale oder gedeckte Töne und Pastellfarben, die sie manchmal mit kleinen Farbklecksen aufpeppt.

Lady Kitty Spencer ist deine Stilikone, wenn…

…du auf den romantische Kleidungsstil stehst.