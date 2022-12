Jamie Oliver Rezepte: schnelle und leckere One Pot Gerichte nachkochen

Aus dem Kochbuch One: Der englische Starkoch Jamie Oliver bereitete geniale One Pot-Gerichte beim SAT.1 Frühstücksfernsehen zu. Einmal Pappardelle mit Wurst und die Chili-Spiegeleier - alles ohne großen Aufwand und Abwasch im Nachgang! Du willst die leckeren Rezepte nachkochen? Kein Problem, wir haben sie hier für dich.

Anzeige

Jamie Oliver: Wer ist der Starkoch?

Jamie Oliver wurde 1975 in Essex, England, geboren. Sein Vater besaß einen Pub, in dem Jamie schon früh aushalf und so seine ersten Erfahrungen in der Gastronomie sammeln konnte. Im Neal Street Restaurant lernte er an der Seite Tim Mälzer das Kochhandwerk. Was die Freunde damals noch nicht ahnten: Beide sollten später zu gefeierten TV-Köchen werden. 1999 kam Jamies erste Kochshow "The Naked Chef" heraus und wurde zum Hit. Seitdem hat er um die 20 TV-Shows produziert (und sogar Fernsehpreise wie einen BAFTA und einen Emmy dafür gewonnen) und dutzende Kochbücher herausgebracht. Sein neuestes Kochbuch ist One: Genial One Pot Gerichte.

Jamie Oliver am Set einer Aufzeichnung picture alliance / empics / Ian West/PA Wire

Jamie Oliver: Darum geht es in seinem neuen Kochbuch One: Geniale One Pot Gerichte

Jamie Olivers neuestes Kochbuch One: Geniale One Pot Gerichte (lese weiter unten, welche anderen Kochbücher er schon herausgebracht hat), ist eine Wunderwaffe für alle, die gerne gutes Essen wollen - aber keine Lust auf großen Kochaufwand haben. Alle Gerichte können - wie der Titel es schon erahnen lässt - in einem Topf, einer Pfanne oder auf einem Backblech zubereitet werden. Die Küche wird nach dem Kochen also blitzschnell sauber. Jamie Oliver hat in One: Geniale One Pot Gerichte zudem mehr als 120 Rezepte aufgelistet, die auf maximalen Geschmack bei minimalem Aufwand abzielen. Heißt: kurze Vorbereitungszeit, blitzschnelle Kochzeit und fast keinen Abwasch danach.

Anzeige

Anzeige

Nicht das erste Mal, dass sich Starkoch Jamie Oliver mit schnellen Rezepten, die sich gut in den Alltag integrieren lassen, beschäftigt. Bereits in seinen Büchern Jamies 5-Zutaten-Küche und Jamies 15-Minuten-Küche greift er das Thema auf. Bei Letzterem gab es aber Kritik - angeblich sollen die 15-Minuten-Gerichte nicht so schnell umsetzbar gewesen sein wie versprochen. Ob Jamie Oliver daraus gelernt hat? Probiere es aus und versuche dich doch an diesen leckeren Rezepten aus seinem Kochbuch One: Geniale One Pot Gericht: Pappardelle mit Wurst und Chili-Rührei.

Wie Jamie Oliver seine One Pot Rezepte selbst zubereitet, das gibt es im Clip:

Jamie Oliver: Rezept für Pappardelle mit Wurst aus seinem neuen Kochbuch One: Geniale One Pot Gerichte

Hier riecht die Küche gleich nach einem Italienurlaub - dank leckerer Gewürze wie Fenchelsamen. Jamie Olivers Rezept ist in wenigen Minuten gemacht und dank der One-Pot-Methode auch ein Zeitsparer, was den Abwasch angeht. Übrigens: Wer keine Lust auf Fleisch hat und lieber vegetarisch essen möchte, kann dieses Jamie Oliver Rezept auch mit kleinen Kniffen fleischlos gestalten. Geschmacklich ist es mit oder ohne Fleisch ein echter Knüller.

Du brauchst:

125 g frische Lasagneplatten

1 Knoblauchzehe

½ Bund glatte Petersilie

1 Schweinsbratwurst (oder vegetarische Wurst)

1 TL Fenchelsamen

Chianti (oder anderer italienischer Rotwein)

200 g passierte Tomaten

Optional: Parmesan zum Reiben

So geht’s:

1. Schritt: Den Wasserkocher füllen und einschalten.

2. Schritt: Die Lasagneplatten längs in 3 cm breite Pappardelle schneiden.

3. Schritt: Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden.

4. Schritt: Blätter und Stängel der Petersilie getrennt fein hacken.

5. Schritt: Eine Pfanne stark erhitzen. Sobald die Pfanne heiß ist, etwas Olivenöl hinein träufeln, das Wurstbrät aus der Pelle in die Pfanne drücken und mit einem Kochlöffel zerkleinern. Wer fleischlos unterwegs ist, dann die vegetarische Wurst zerkrümeln oder in Scheiben schneiden. Das Brät 2 Minuten anbraten und dabei immer wieder umrühren.

6. Schritt: Knoblauch, Petersilienstängel und die Fenchelsamen unterrühren und kurz braten, bis leicht goldbraun sind. Dann einen kräftigen Schuss Chianti zugießen und verkochen lassen, anschließend die Tomaten dazugeben und die Pasta in der Pfanne verteilen.

7. Schritt: Vorsichtig heißes Wasser aus dem Kocher zugießen, bis die Pasta bedeckt ist und 4 Min. köcheln lassen, bis sie den größten Teil der Flüssigkeit aufgenommen hat und die Sauce eindickt. Regelmäßig umrühren und, falls nötig, noch 1 Schuss Wasser zugießen.

8. Schritt: Die Pfanne vom Herd nehmen, die Petersilienblätter unterziehen und das Ganze sorgfältig abschmecken. Wer mag, gibt vor dem Servieren noch etwas geriebener Parmesan und ein paar Tropfen natives Olivenöl extra dazu.

Vegetarische Alternative: Statt der Schweinsbratwurst einfach vegetarische Wurst nehmen.

Übrigens: Solltest du mehr Obst oder Gemüse haben, als du bis zum Verfall verarbeiten kannst, hilft es sie einzukochen. So halten sie deutlich länger.

Jamie Oliver: Rezept für Chili-Spiegeleier aus seinem neuen Kochbuch One: Geniale One Pot Gerichte

Dieses Rührei ist ein echter Muntermacher und in nur wenigen Minuten gemacht - super für ein schnelles Frühstück oder Mittagessen. Das würzige Chili darin wird Rührei-Muffel zu Fans bekehren, wetten? Wie alle Rezepte aus Jamie Olivers neuem Kochbuch, ist auch dieses Chili-Rührei mit nur einer Pfanne gekocht. Abwaschberg, ade! Und das Beste: Jamies Rezept ist durch ein paar Kniffe auch super für Vegetarier!

Anzeige

Du brauchst:

4 Frühlingszwiebeln

1 EL HP-Sauce

2 Scheiben durchwachsener Räucherspeck

2 Schweinsbratwürste

2 Scheiben Sauerteigbrot

2 Eier

250 g vorgegarter Reis

3 EL Chilisauce

So geht's:

Schritt 1: Eine beschichtete Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen.

Schritt 2: Das Wurstbrät aus der Pelle in die Pfanne drücken. Den Speck grob hacken und dazugeben. Alles unter gelegentlichem Rühren goldbraun anbraten, dabei das Brät mit dem Kochlöffel zerdrücken.

Schritt 3: Die Frühlingszwiebeln putzen, in 1 cm lange Stücke schneiden und mit der HP-Sauce untermischen. Alles weitere 2 Minuten bräunen, dann den Reis hineingeben und 2 Minuten mitgaren, dabei regelmäßig durchschwenken.

Schritt 4: Den Reis an den Rand schieben, die Chilisauce in die Pfanne geben, die Eier hineinschlagen und zugedeckt wie gewünscht braten.

Schritt 5: Inzwischen das Brot rösten. Die Spiegeleier mit schwarzem Pfeffer würzen, das geröstete Brot in Streifen schneiden und die Pfanne auf den Tisch stellen.

Vegetarische Alternative: Die Wurst und den Speck durch zerkrümelte vegetarische Wurst und ein paar gehackte Pilze ersetzen, die in Olivenöl angebraten werden.

Jamie Oliver: 5 Fakten über den Starkoch, die du noch nicht wusstest

Jamie Oliver hat Legasthenie, also eine Lese-Rechtschreibschwäche. Deswegen hat er jahrelang keine Bücher gelesen. Bei seinem ersten Buch, das er zu Ende gelesen hat, war Jamie Oliver bereits 38 Jahre alt. Das Buch, dass ihn so gefesselt hat war Die Tribute von Panem – Gefährliche Liebe. In England ist Jamie als "The Naked Chef", also der nackte Koch bekannt. So hieß seine erste TV-Show und auch sein erstes Kochbuch im Originaltitel (im deutschsprachigen Raum ist es als Kochen mit Jamie Oliver veröffentlicht worden). Der Titel spielt darauf an, dass Jamie alle unnötigen Zutaten weglässt und sich sozusagen "die nackte Wahrheit" beim Kochen konzentriert. Er hatte aber Sorge, dass seine Mutter dachte, er würde tatsächlich nackt im TV auftreten. Die einzige, die Jamie Oliver tatsächlich ab und zu nackt in der Küche erlebt, ist seine Ehefrau Juliette Norton, mit der er seit 2000 verheiratet ist. Seine Frau Juliette Norton, die er liebevoll Jools nennt, traf Jamie mit gerade mal 18 Jahren. Zusammen haben sie fünf Kinder, die alle sehr ungewöhnliche Namen tragen. Jamie Olivers Kinder heißen Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice und River Rocket. Im Jahr 2014 fand sich Jamie Oliver in einem kleinen Skandal wieder: Eine von ihm betriebene Metzgerei musste aus Hygienemängeln vorübergehend geschlossen werden. Man fand dort u.a. Mäusekot. Ups! Jamie Oliver ist Mitglieder des Order of the British Empire , ein Ritterorden, der Briten mit großem Verdienst im Kunst- und Kulturbereich auszeichnet. Jamie Oliver selbst bezeichnet sich als Royalist und ist großer Fan der britischen Königsfamilie

Zum Royal Jubilee hatte Superfan Jamie die Chance Queen Elizabeth II. zu treffen. picture alliance / empics / Dominic Lipinski/PA

Jamie Oliver: Diese Kochbücher hat er schon herausgebracht

Jamie Oliver ist nicht nur ein gern gesehener Koch im TV - seit Jahren hat er erfolgreiche Kochformate - er ist auch ein erfolgreicher Kochbuchautor. Er kann auf bereits 26 Kochbücher zurückblicken. Welche das genau sind und wann Jamie Olivers Kochbücher erschienen sind, erfährst du hier.

Jamie Oliver ist ein echter Tausendsassa was Kochbücher angeht. picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, ulrike blitzner