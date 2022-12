Katzen-Kratzspuren im Holz? Mit diesem Trick wirst du sie schnell los

Katzen sind echte Wundermittel für die Psyche. Doch egal, wie sehr wir sie auch lieben: Manchmal braucht es ein paar Kniffe und Tricks, wie wir das Zusammenleben mit den kleinen Fellbündel einfacher gestalten können. Denn die kuscheligen Vierbeiner hinterlassen ihre Spuren: Haare auf dem Sofa, Kratzer auf den Möbeln oder ein miefiges Katzenklo. Mit diesen Hacks wirst du solche Probleme schnell wieder los…

Anzeige

Wie du einen Kratzbaum selbst machen kannst, siehst du im Clip:

#1 Kratzspuren im Holz loswerden

Beim Spielen und Herumtollen fährt die Katze schon mal ihre Krallen aus. Es ist schnell passiert, dass die Katze helle Kratzspuren auf Holzmöbeln hinterlässt. Halb so schlimmen, denn eine Furche im Holz lässt sich schnell vertuschen. Du brauchst dafür nur ein paar Walnusskerne, mit denen du die Kratzer einfach wegradierst: denn das Öl und kleine Nussreste füllen die Kratzer wieder auf und wirken wie ein Weichzeichner. Alternativ kannst Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Wenn deine Katze beispielsweise das Tischbein immer wieder als Kratzbaum benutzt, kannst du es mit Sisal-Band umwickeln. Vielleicht nicht ganz so stylisch, aber hilfreich.

Mit Gummihandschuhen und Haarspray wirst du Katzenhaare auf deinem Sofa oder Bett schnell wieder los picture alliance / imageBROKER

#2 Haariges Sofa sauber bekommen

Katzenhaare auf Möbeln können hartnäckig sein und lassen sich nur schwer entfernen. Unser Tipp: Gummihandschuhe und Haarspray. Dafür streifst du die Handschuhe über und sprühst auf die Handinnenflächen etwas Haarspray auf. Kurz antrocknen lassen und dann mit dem Handschuh über die Polstermöbel fahren. Die Katzenhaare bleiben an dem Handschuh kleben und lassen sich so einfach entfernen. Alternativ kannst du breites Paketband zu einer DIY-Fusselrolle umfunktionieren. Dafür das Klebeband in entgegengesetzter Richtung über die Rolle kleben. Damit rollst du über die Haare – und schon sind sie weg!

Anzeige

Anzeige

Für alle die Hunde haben: Das sind die besten Hacks und Tricks für Hunde-Besitzer.

#3 Nützliche Katzen-Putzstation selber machen

Deine Katze haart übermäßig viel? Da kann eine selbstgebaute Putzstation hilfreich sein! Du brauchst dafür eine breite Haushaltsbürste, auf die du etwas Katzengras streust. Das Gras ein wenig einwirken lassen und dann entfernen. Der Geruch vom Gras weckt das Interesse deiner Katze und lockt sie an. An der Bürste wird sie sich ihr Fell reiben, wobei lose Haare ausfallen und an der Bürste haften bleiben. Diese lassen sich einfach aus der Bürste entfernen. Tipp: Die Bürste senkrecht an einem Möbelstück oder der Wand befestigen. Dann fällt es deiner Katze leichter, sich zu kratzen.

#4 Den Geruch vom Katzenklo loswerden

Das Katzenklo riecht unangenehm? Damit der Mief sich schnell verzieht, hilft Backpulver. Er wirkt geruchsneutral und vertreibt den schlechten Geruch in kurzer Zeit. Zusätzlich eine Handvoll Grünen Tee auf die unangenehme Stelle im Katzenklo streuen, denn er wirkt antibakteriell. Der Grüne Tee sollte am besten gebrüht und getrocknet sein. Tipp: Um unangenehme Gerüche im Katzenklo vorzubeugen, das Katzenstreu einfach beim Einstreuen mit etwas Natron mischen. Das wirkt Wunder gegen den Mief!

Anzeige

Du neigst zu Unordnung? Wir haben geniale Aufräum-Hacks für mehr Ordnung zu Hause für dich

#5 Altes Spielzeug für Katzen interessant machen

Verliert die Katze Interesse an altem Spielzeug, kann man es mit Katzenminze wieder spannend für sie machen. Dafür einen verschließbaren Plastikbeutel mit etwas getrockneter Katzenminze füllen. Das Spielzeug hinzufügen und den Beutel gut verschließen. Das Aroma der Minze geht mit der Zeit auf das Spielzeug über. Nach ein paar Tagen das Spielzeug aus der Tüte nehmen und der Katze zum Spielen anbieten. Sie wird begeistert sein! Tipp: Alternativ zu Katzenminze, lieben Katzen auch den Geruch von Baldrian und Sellerie. Für ein neues Spielzeug kannst du beispielsweise einen Baldrian-Teebeutel in eine ausgemusterte Socke stecken oder ein Stück Knollensellerie deiner Mieze anbieten. Schnurralarm ist garantiert!

#6 Katzen-Höhle einfach selber bauen

Katzen lieben es, sich zu verstecken. Eine gemütliche Höhle kannst du für deine Katze ganz einfach selber bauen. Dafür nimmt du einen alten Pappkarton, der etwa vierzig Zentimeter Seitenlänge hat. Eine Seite des Kartons lässt du offen. Den Karton mit einem alten T-Shirt überziehen, dabei das Halsloch vom T-Shirt auf der offenen Seite des Kartons platzieren. So kann die Katze einfach in und aus dem Karton springen. Innen den Karton mit einem Kissen gemütlich auspolstern.

Anzeige

Anzeige

Stelle den Wassernapf nicht direkt neben den Futternapf: Dann trinkt deine Katze sehr wahrscheinlich auch mehr Wasser picture alliance / ROBIN UTRECHT

#7 So bringst du deine Katze zum Trinken

Deine Katze trinkt zu wenig? Das könnte daran liegen, dass der Wassernapf direkt neben dem Futter steht. Was Wasser angeht sind Katzen sehr eigen. In der Natur würden sie nie Wasser trinken, dass direkt neben ihrer Beute liegt, weil es vom Aas verseucht sein könnte. Stelle einfach den Wassernapf an eine andere Stelle und weg vom Futternapf. Du wirst schnell merken, dass seine Katze dann wieder mehr trinkt. Tipp: Um sie noch mehr zum Trinken zu ermuntern, kannst du es auch mal mit einem Trinkbrunnen versuchen. Aus fließenden Wasserhähnen trinken Katzen bekanntermaßen besonders gern.