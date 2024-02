Knifflige Mathe-Aufgabe: Kannst du die Gleichung lösen?

Du hast Freude an Zahlen und logischem Denken? Sehr gut, dann stell dich unserer Mathe-Challenge! Findest du die gesuchten Zahlen?

Welche Zahlen werden gesucht?

Bei dieser Aufgabe braucht es Logik. Welche Zahlen sind gesucht, damit die Ergebnisse stimmen? Auf den ersten Blick scheint es leicht zu sein, aber so einfach machen wir es dir dann doch nicht. Wie lange brauchst du für diese angeblich "einfache" Mathe-Aufgabe? Fordere dich selbst heraus!

Jetzt ist logisches Denken gefragt! Findest du die richtige Lösung? © Gui Athayde

Schwierigkeiten beim Lösen? Dieser Tipp kann helfen

Hast du Probleme, die richtige Kombination an Zahlen zu finden? Vielleicht hast du auch schon drei Felder gefüllt, aber beim letzten will es einfach nicht klappen. Unser Tipp: Denk nicht nur in ganzen Zahlen, sondern auch an Zahlen mit einer Kommastelle. Die Lösung sollte jetzt zum Greifen nah sein!

Auflösung: Diese Zahlen sind gesucht!

Ganze Zahlen in den Felden funktionieren nicht - nur mit Kommazahlen ergeben sich alle Gleichungen. Und auch die Anordnung ist wichtig! Vertauschst du die Zahlen, ändert sich bei mindestens einer Lösung das Ergebnis. Knifflig, oder?