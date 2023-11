Lebenserfahrung trifft auf Liebe: Was Singles beim Dating im Alter wirklich wichtig finden

Mit dem Alter verändern sich auch die Anforderungen, die Singles an eine mögliche neue Beziehung stellen. Eine Untersuchung zum Online-Dating verrät, was Singles in ihren 40ern, 50ern und 60ern bei der Partnersuche wichtig ist.

Vielen Menschen ist es wichtig, im Alter nicht alleine zu sein. Doch was, wenn die große Liebe doch nicht "für immer" war und man mit 40, 50 oder 60 wieder Single ist? Dann beginnt die Partnersuche erneut. Eine große Hilfe für Alleinstehende sind dabei Online-Dating Dienste. Denn Online-Dating ist längst nicht mehr nur den jungen Leuten vorbehalten. Laut Statista haben 34 Prozent der 50-64-Jährigen in Deutschland schon mal Online-Dating ausprobiert. Dabei gehen die älteren Generationen jedoch durchaus mit einer anderen Einstellung an die Partnersucher heran:

Dating mit über 40 Jahren

Wer in seinen 40ern noch oder wieder Single ist, hat den großen Vorteil, sich selbst und die eigenen Werte und Vorstellungen schon sehr gut zu kennen. Auf der Suche nach dem oder der Richtigen ist es wichtig zu wissen, welche Eigenschaften und Merkmale ein potenzielles Herzblatt mitbringen sollte. Humor und Treue liegen bei Singles über 40 hoch im Kurs, während oberflächliche Dinge - wie beispielsweise das Aussehen - tendenziell an Bedeutung verlieren. Dennoch sinkt bei Singles zwischen 40 und 49 Jahren die Zuversicht, den oder die eine zu finden. Was auch damit zusammenhängen könnte, dass viele die Erfahrung gemacht haben, wie schwierig es sein kann, sich auf jemand Neues einzulassen. Fehlende Kompromissbereitschaft und der Ex-Partnerschaft nachtrauern, diese Aspekte zählen zu den größten Red Flags beim Dating über 40.

Dating mit über 50 Jahren

Mit über 50 nochmal verlieben? Warum denn nicht!? Laut Statista waren 2021 in Deutschland 12,7 Prozent der 50-59-Jährigen Single. An Auswahl mangelt es also nicht. Was jedoch nicht bedeutet, dass es im Alter leichter wird. Vielen Singles in ihren 50ern ist ihr Freiraum besonders wichtig. Sie genießen es, ihren Hobbys nachzugehen und stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Karriere, Familie und Freizeit müssen sich mit einem potenziellen neuen Partner vereinbaren lassen. Für 80 Prozent ist es laut einer Untersuchung von "ElitePartner" besonders wichtig, dass eine enge Freundschaft die Grundlage der Beziehung ist. Eines der wichtigsten Merkmale bei der Partnerwahl ist für Singles über 50 laut Statista, dass man sich bei dem neuen Partner oder der neuen Partnerin nicht verstellen muss und ganz man selbst sein kann.

Dating mit über 60 Jahren

Wenn es auf die Rente zugeht, wird es in der Liebe nochmal spannend. Laut Statista sind die 60-69-Jährigen Singles sogar zuversichtlicher, jemanden zu finden als die jüngeren Generationen. Da sie im Schnitt 116 Minuten am Tag mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin sprechen, legen die 60- bis 69-Jährigen besonders viel Wert auf Kommunikation. Wenn man sich nichts zu erzählen hat, wird es schwierig und schnell langweilig. Auch die Vorstellungen vom Ruhestand und Vorruhestand sollten kompatibel sein und sowohl auf gemeinsamen Interessen als auch persönlichem Freiraum aufbauen. Besonders romantisch muss es dabei aber nicht mehr zugehen. Während 27 Prozent der jungen Paare zwischen 18 bis 29 Jahren gern mehrmals pro Woche romantische Zweisamkeit genießen wollen, sinkt dieser Anteil laut Statista im Alter auf etwa 14 Prozent.